Il migliore alleato per i tuoi ricci

Oggetto antichissimo, il pettine è uno dei primi utensili creati dall’uomo e da allora è diventato strettamente legato alla quotidianità e all’intimità di ogni essere umano. Per questo motivo nel corso dei millenni è entrato a far parte di fiabe e racconti come oggetto magico, dotato di poteri taumaturgici e perfino demiurgici: un pettine, gettato a terra, può creare una foresta o illuminare il cammino nell’aldilà. Ancora oggi il pettine mantiene la sua aura magica, ma soprattutto esso è un oggetto molto personale poichè è strettamente legato alle tipologie di capelli e alle abitudini del possessore, motivo per cui ne esistono di diverse fogge e dimensioni.

Il pettine giusto per solcare le onde di una chioma tempestosa

La funzione principale del pettine è quella di districare i nodi, chi dunque più di chi ha capelli ricci, può sapere quanto sia importante poter fare affidamento sullo strumento corretto?

Per chi ha capelli molto mossi o ricci, usare un pettine con denti larghi non costituisce la soluzione migliore, quanto piuttosto l’unica possibile. Domare le onde selvagge di una chioma tempestosa non è certo un gioco da ragazzi, ma, grazie al distanziamento tra i denti, questo tipo di pettine può scivolare senza troppa resistenza tra i capelli, evitando azioni meccaniche stressanti che potrebbero danneggiare la chioma.

Inoltre pettini a denti larghi pensati appositamente per questo tipo di capelli aiutano a distendere le cuticole del capello, responsabili del tanto paventato effetto crespo, donando così luminosità e lucentezza alla chioma.

Ma un pettine a denti larghi può rivelarsi utile anche a chi non deve affrontare ricci ogni giorno il problema dei ricci ribelli: infatti, grazie alla lore azione delicata, i pettini a denti larghi stimolano la microcircolazione del cuoio capelluto, costituendo una sorta di parente ante-litteram delle moderne spazzole in silicone oggi utilizzate appunto per esfoliare il cuoio capelluto, attivare il micro circolo e rimuovere il sebo presente in eccesso sui follicoli piliferi, tutte azioni importantissime, perché favoriscono la crescita di capelli sani, forti e brillanti

Il pettine a denti larghi è particolarmente indicato anche per essere utilizzato sui capelli bagnati; quando il capello è bagnato, infatti, è anche molto più fragile e dunque soggetto a rotture che potrebbero rovinare la chioma dando vita a doppie punte. Per questo per tutti i tipi di capelli, dopo lo shampoo, è preferibile utilizzare un pettine a denti larghi, in modo tale da districare delicatamente i nodi senza stressare la chioma.

Lo strumento che non può mancare in ogni haircare routine

Il pettine a denti larghi pur essendo indispensabile per capelli mossi o ricci è uno strumento versatile per ogni tipo di chioma. Il suo utilizzo, infatti, è sempre caldamente consigliato quando il capello è bagnato e dunque maggiormente soggetto a rotture e danneggiamenti, mentre è perfetto anche per distribuire uniformemente prodotti per la cura del capello come maschere, balsami e altri trattamenti.

Insomma ogni haircare routine che si rispetti non può fare a meno di un pettine a denti larghi, mentre per chi ha capelli mossi o ricci esso è un vero e proprio oggetto magico, dal potere taumaturgico, capace di sciogliere la maledizione dei nodi e liberare i capelli dal loro malefico giogo, definendo onde sinuose e creando una chioma forte e lucente.