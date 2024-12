Colori da usare nella camera da letto secondo la psicologia

L’arredamento ha una notevole influenza sulla nostra psiche. Si scelgono i mobili seguendo i nostri gusti, perché desideriamo provare pace e felicità quando varchiamo la soglia di casa. Lo stesso ruolo ce l’hanno anche i colori.

Anzi, questi hanno un valore aggiuntivo, che va oltre l’estetica. Si chiama cromoterapia ed è un campo della medicina alternativa che analizza come i colori influiscono sui nostri stati d’animo, stimolando maggiormente determinate sensazioni, rispetto ad altre.

Cos’è la cromoterapia e come influenza l’umore

La cromoterapia è una disciplina non scientifica, legata alla medicina alternativa, che sottolinea come l’uso di determinati colori migliori il benessere psicologico per via delle loro vibrazioni energetiche.

Secondo quanto sostenuto, illuminare un ambiente di un determinato colore permette di stimolare determinate risposte emotive e fisiologiche. In linea generale, sappiamo che le tonalità calde come il rosso e l’arancione, sono spesso associate a energia e vitalità.

Al contrario, tonalità fredde come il blu e il verde sono ideali per favorire calma e concentrazione, perfette per chi cerca un rifugio tranquillo dopo una giornata stressante.

La scelta della palette nella camera da letto, quindi, non è solo una questione estetica. Armonizzare la palette cromatica con gli elementi d’arredo, come gli armadi per la camera da letto, il giroletto o i comodini, è essenziale per creare un ambiente equilibrato, dove riposo e funzionalità convivano in armonia.

Alcune aziende hanno fatto di questo elemento una vera e propria missione, combinando l’attenzione all’estetica, al benessere della persona ma anche a quello dell’ambiente. Novamobili ne è un esempio e, fin dal 2002, usa solo laccature ad acqua nei suoi processi produttivi, per ridurre il loro impatto ambientale.

Ad oggi, dal 2023, ha inoltre compiuto un ulteriore passo avanti con l’adozione delle vernici all’acqua BIO, ancora più eco-friendly: innovative, perfette per l’adozione di politiche green e trasformare la propria camera da letto in un luogo sempre più incentrato al benessere.

Quali sono i colori migliori da usare nella camera da letto

La camera da letto è la stanza adibita al relax e al riposo, per questo è fondamentale che la palette scelta favorisca questo genere di sensazioni. È bene optare per tonalità rilassanti per ottenere un’atmosfera che sia accogliente e piacevole.

Tra i colori, il migliore per questa stanza è quindi il blu: una scelta classica e intramontabile. Questo colore, infatti, è noto proprio per le sue proprietà rilassanti, in grado di ridurre lo stress e favorire un sonno tranquillo.

Sfumature chiare come l’azzurro possono essere combinate con dettagli bianchi o beige per donare luminosità, mentre i toni più intensi vanno equilibrati con tessuti morbidi e tonalità neutre per evitare un effetto troppo cupo.

Anche il verde è una tonalità ideale per chi cerca un ambiente distensivo ma accogliente, mentre un colore meno convenzionale ma molto interessante è il lilla o il viola chiaro, perfette per chi desidera un tocco di originalità senza sacrificare la calma.

Un esempio di arredamento zona notte: i materiali, oltre che i colori

Per arredare la zona notte è sempre bene scegliere materiali pregiati e soluzioni innovative che possono trasformare la camera da letto in uno spazio estremamente elegante, oltre che perfetto per il riposo.

Esempi di materiali interessanti sono il noce canaletto, il rovere impiallacciato e le argille, neutri, ottimi per creare continuità estetica anche con le altre stanze e facili da verniciare e personalizzare.

Un’opzione interessante è l’utilizzo della finitura ardesia per gli interni degli armadi e le cabine armadio, mentre per un design ancora più distintivo si possono scegliere laccati metallici o texture ispirate a tessuti come il tweed, che donano un effetto visivo dinamico e sofisticato.