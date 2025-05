Orologi: il perfetto accessorio da indossare ogni giorno

Scopri perché indossare un orologio può trasformare il tuo look e come scegliere il modello giusto.

Indossare un orologio è un gesto che va oltre la semplice funzionalità; è un modo per esprimere il proprio stile e la propria personalità. Per me, indossare un orologio è tanto abituale quanto spazzolarsi i denti. La mia avventura con gli orologi è iniziata circa dieci anni fa, quando ho acquistato un modello a due toni da un outlet Kate Spade. Da allora, ogni volta che lo indosso, mi sento elegante e pronta ad affrontare la giornata, che si tratti di una lezione universitaria o di un incontro di lavoro.

Il valore di un accessorio

Un orologio può diventare parte della tua routine quotidiana, come un’armatura che indossi per affrontare le sfide del giorno. Inizialmente, potrebbe non sembrare naturale per tutti, ma con il tempo può trasformarsi in un’abitudine piacevole. Mentre ci sono innumerevoli articoli che parlano di orologi di lusso da migliaia di euro, ci sono poche informazioni su come iniziare a esplorare questo affascinante mondo degli accessori.

Shopping di seconda mano: un’ottima scelta

Il mio consiglio più prezioso è di considerare gli orologi di seconda mano. Io indosso un Cartier Tank Française, un regalo di anniversario di mio marito, e ho impiegato mesi a osservare le immagini di outfit che avevo collezionato, annotando i modelli che mi piacevano su altre persone. Essendo alta e appassionata di moda maschile, sapevo di volere un orologio di dimensioni generose.

Dopo aver fatto le mie ricerche, ho visitato diversi negozi che offrivano opzioni di seconda mano. Se ti trovi a New York, la Diamond District o il sito The RealReal sono ottimi posti per iniziare. Ricorda di scattare molte foto e, se acquisti online, assicurati di controllare la lunghezza del cinturino e che le restituzioni siano accettate.

Modelli accessibili sotto i 500 euro

Per chi è alle prime armi, ecco alcuni modelli sotto i 500 euro da considerare. Indossane uno per un anno e se ti piace, magari è giunto il momento di un upgrade. Oppure, chi lo sa, potresti trovare il tuo orologio perfetto proprio in questa fascia di prezzo.

Il mio orologio March Hare Harriet è il mio compagno di viaggio. Ha un fascino che mi ricorda Joan Didion e il cuoio sembra come nuovo anche dopo tre anni.

Scegli un orologio moderno e audace da Machete.

Il Tissot in vendita a 350 euro offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Ho indossato un orologio Shinola a due toni per anni prima di passare al Cartier.

Se ti piacciono gli orologi più sottili, controlla il sito The RealReal o eBay; troverai pezzi di Gucci e altri marchi chic sotto i 500 euro.

Molti amici amano i modelli Swatch, e il verde bosco è particolarmente affascinante.

Questo Breda con quadrante blu cielo sarebbe perfetto abbinato a un vestito floreale.

Il tuo orologio ideale

Hai mai pensato a cosa rende speciale un orologio per te? È un simbolo di stile, una connessione con la moda o semplicemente un modo per tenere traccia del tempo? Se indossi già un orologio, cosa ti piace di più di esso? Ognuno di noi ha la propria storia e il proprio legame con questo accessorio intramontabile.

In un mondo dove gli accessori possono parlare di noi più delle parole, l’orologio rimane un classico senza tempo. Che tu scelga un pezzo di alta gioielleria o un orologio vintage, ricorda che ogni orologio ha una storia da raccontare. E chissà, magari il tuo prossimo acquisto sarà quello che ti accompagnerà in molte avventure future.