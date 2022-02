Moses J. Moseley, attore di The Walking Dead, è stato trovato morto a soli 31 anni. Le circostanze della sua morte sono ancora misteriose. La notizia è stata diffusa qualche giorno dopo rispetto al ritrovamento del cadavere.

The Walking Dead, Moses J. Moseley è morto a 31 anni

Moses J. Moseley è stato trovato morto all’età di 31 anni. I fan delle serie tv, in modo particolare di The Walking Dead, sono rimasti sconvolti per la notizia. L’attore è morto qualche giorno fa, ma la notizia è stata diffusa nelle scorse ore. Le circostanze della sua morte sono ancora poco chiare, ma la sua morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. Nella serie tv The Walking Dead, Moseley interpretava Mike, uno degli zombie domestici di Michonne.

L’attore è apparso anche nel film Hunger Games: La ragazza di fuoco, del 2013, ed era anche un modello e uno scrittore.

La notizia della morte di Moses J. Moseley

La notizia della morte di Moses J. Moseley è stata diffusa da TMZ. Il corpo dell’attore è stato ritrovato nella sua auto, con una ferita da arma da fuoco. I parenti hanno aggiunto che l’attore è stato ritrovato a Stockbridge, in Georgia.

Al momento sono in corso delle indagini per accertare l’ipotesi del suicidio, che sarebbe la prima pista seguita dalle forze dell’ordine. Per il momento non si è ancora parlato di un’eventuale ipotesi di omicidio. La famiglia lo ha sentito per l’ultima volta il 23 gennaio. Nei giorni successivi si sono preoccupati e hanno denunciato la sua scomparsa, grazie alla quale gli inquirenti sono riusciti a rintracciare la macchina. Per questo per il momento la data della morte non è certa.

Moseley era un attore molto amato

Moseley era un attore molto amato e in queste ore tantissime persone lo stanno ricordando sul web. Il suo agente ha spiegato a Fox News che Moses era un uomo molto riservato, che amava la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Era pieno di entusiasmo per il suo lavoro ed è stato descritto come un uomo affidabile e disponibile. “Mancherà profondamente a così tanti, ai suoi amici, alla famiglia, ai co-protagonisti e ai fan” ha dichiarato il portavoce. “I nostri pensieri e le nostre preghiere per il membro della nostra #TWDFamily Moses J. Moseley” è stato scritto sul profilo ufficiale di Twitter di The Walking Dead.