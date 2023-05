Dopo l’uscita, a mezzanotte del 25 maggio, degli ultimi tre episodi della seconda stagione di “The Ferragnez”, c’è molta attesa per l’episodio speciale sulla partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quando uscirà questo speciale episodio.

The Ferragnez 2: quando esce l’episodio su Sanremo 2023?

Sono ormai usciti tutti e sette gli episodi della seconda stagione di “The Ferragnez“, la docu-serie che segue la vita di Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia. Per questa seconda stagione è previsto anche un episodio speciale su Sanremo 2023, Chiara Ferragni è stata infatti la co-conduttrice della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, vinto da Marco Mengoni, accanto ad Amadeus. I fan non vedono l’ora di vedere questa episodio ma, quando andrà in onda “The Ferragnez: Sanremo special“? Ci sarà da aspettare ancora un pò di tempo, infatti questo episodio speciale non andrà in onda prima di settembre 2023. In questo episodio speciale dedicato a Sanremo 2023 vedremo Chiara Ferragni impegnata in lezioni di public speaking, fitting di alta moda e nuove esperienze. Sarà sicuramente una puntata imperdibile per tutti i fan di Chiara.

The Ferragnez 2: cosa aspettarsi dall’episodio su Sanremo 2023

Cresce l’attesa e la curiosità da parte dei fan di Chiara Ferragni che non vedono l’ora di scoprire cosa ci sarà nello speciale episodio di “The Ferragnez” dedicato al Festival di Sanremo 2023. Sanremo è senza dubbio un palco molto impegnativo, non solo per tutti i cantanti in gara, ma anche per chi lo presenta, poiché si trova con gli occhi di tutti addosso. Per Chiara Ferragni è stata la sua prima volta al Festival come co-conduttrice, nello speciale episodio vedremo infatti come ha affrontato la settimana sanremese tra ansia da palcoscenico e prove varie. C’è da aspettare ancora qualche mese ma di sicuro i fan non resteranno delusi da questo speciale episodio.

Nel frattempo su Prime Video sono disponibili tutti e sette gli episodi della seconda stagione di “The Ferragnez“, stagione che ha avuto davvero tanto da dire, dalla nascita della secondogenita della coppia, Vittoria, alla malattia di Fedez, che avrà diverso spazio nella serie. Sarà infatti raccontata la scoperta del tumore al pancreas, la diagnosi e tutto il processo di guarigione del rapper dopo l’operazione, con immagini esclusive nel reparto di oncologia, con Chiara Ferragni sempre accanto al marito. Nella seconda stagione della serie si parlerà anche di altro, come dei grandi eventi mondani a cui Chiara e Fedez hanno partecipato, come ad esempio il MET gala, verranno infatti mostrati i video di preparazione all’evento e le emozioni del pre e del dopo serata. Si parlerà anche della relazione tra Chiara e Fedez che si vedranno dallo psicologo dove metteranno a nudo le proprie fragilità, ma ci saranno anche bei momenti vissuti in famiglia insieme ai due figli, Leone e Vittoria. In questi sette episodi ci sarà un breve accenno al Festival di Sanremo, ma vi ricordo che la puntata speciale dedicata all’avventura di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 andrà in onda non prima di settembre 2023, sempre su Prime Video.