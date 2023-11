Elizabeth Debicki ha raccontato quanto sia stato difficile girare gli ultimi momenti di Lady Diana in The Crown. Insieme al collega Dominic West, che interpreta il principe Carlo, hanno svelato le loro difficoltà.

Elizabeth Debicki: “Interpretare Lady Diana in The Crown nei suoi ultimi momenti è stato insopportabile”

L’ultima stagione di The Crown non è stata per niente facile da girare per gli attori. Elizabeth Debicki, che interpreta Lady Diana, ha spiegato che recitare in questo ruolo raccontando i suoi ultimi istanti di vita è stato “insopportabile” e “un’esperienza davvero spiacevole”. In un’intervista con Netflix, l’attrice ha discusso di come ritrarre la principessa prima dell’incidente automobilistico del 31 agosto 1997, in cui hanno perso la vita lei e Dodi Fayed. Ricreare in modo preciso e scrupoloso le ultime ore di Lady Diana a Parigi, mentre era perseguitata dai paparazzi, è stato particolarmente difficile. Debicki ha descritto questa esperienza come “pesante, molto maniacale e incredibilmente invasiva”. “Essere inseguiti da tutti quegli attori che interpretano la stampa ti mette a disagio, perché non puoi andare da nessuna parte, basta stare lì un minuto per renderti conto che insopportabile” ha spiegato l’attrice. “Non auguro a nessuno di girare delle scene di giorno a Parigi, cercando di spostarsi da un posto all’altro, con questo sciame tutt’intorno a te. Ti senti intrappolata. È un’esperienza davvero spiacevole” ha aggiunto. Netflix, in un comunicato, ha spiegato che il momento esatto dell’incidente mortale non sarebbe stato mostrato nella serie. Elizabeth Debicki ha ottenuto nomination agli Emmy e ai Golden Globe per la sua interpretazione.

The Crown, anche Dominic West in difficoltà sul set

Elizabeth Debicki non è stata l’unica a dover fare i conti con materiale molto pesante. Il collega Dominic West, che interpreta il principe Carlo, ha dichiarato a Netflix che durante l’ultima stagione di The Crown, il principe era nel “periodo peggiore” della sua vita. L’attore ha iniziato ad interpretare questo ruolo nella quinta stagione, incentrata sulla crisi di matrimonio tra Carlo e Diana e ha continuato a interpretarlo nella stagione successiva. “In questa stagione per Carlo ci sono state alcune scene davvero pesanti e tante lacrime. Ci sono molte scene in cui Carlo cerca di fare i conti con la morte di Diana e dà la notizia ai suoi figli, cercando di aiutarli a elaborare il lutto, con risultati diversi” ha spiegato l’attore. Elizabeth Debicki ha voluto anche elogiare Rufus Kampa e Fflyn Edwards, i giovani attori che interpretano William e Harry. “Quando ho incontrato questi ragazzi, ho subito colto la loro profondità. La loro energia era perfetta ed erano anime molto aperte e molto gentili” ha dichiarato. West è rimasto molto colpito dal fatto che ha dei figli della stessa età che avevano William e Harry quando è morta Diana e ha spiegato che per questo ha cercato di presentare Carlo in modo positivo. “Cerco sempre di presentarlo sotto una buona luce, ma non sempre ce la faccio. Nell’ultima parte della stagione, quando William gli dà del filo da torcere e lui si arrabbia, faticano a comunicare tra di loro e io capisco come possa sentirsi” ha raccontato l’attore, che ha aggiunto che hanno cambiato un po’ di cose dopo l’uscita del libro di Harry, Spare. La sesta stagione di The Crown debutterà su Netflix il 16 novembre, mentre la seconda parte arriverà il 16 dicembre.

