Tutta la luce che non vediamo: la trama della Miniserie Netflix tratta dall’omonimo libro

Sulla piattaforma di streaming Netflix oggi, 2 novembre 2023, esce una nuova Miniserie dal titolo “Tutta la luce che non vediamo“. Questa serie è tratta dall’omonimo libro Anthony Doerr, che ha vinto il Premio Pulitzer nel 2015. La miniserie è diretta da Shawn Levy e scritta da Stephen Knight. Ma, di cosa parla? Ci troviamo nel corso della Seconda guerra mondiale, a Parigi dove, una ragazza francese cieca di nome Marie-Laure, è in fuga assieme al padre dall’esercito nazista, portando con sé un prezioso diamante leggendario, che non vogliono assolutamente cada nelle mani dei nazisti. Padre e figlia, inseguiti dalla Gestapo, i rifugiano a Saint Malo presso lo zio, Etienne, il quale diffonde messaggi per la Resistenza. Un giorno però tutto cambia, Marie-Laure infatti incontra Werner, un ragazzo tedesco arruolato dal Regime di Hitler che ha il compito di intercettare i messaggi dei ribelli. Tra i due giovani scoppia l’amore che complicherà ogni cosa. Insomma una miniserie assolutamente da non perdere che ci mostra il potere dei legami tra le persone, quando la luce può guidarci attraverso il buio.

Tutta la luce che non vediamo: il cast della Miniserie Netflix tratta dall’omonimo libro

Come abbiamo appena visto, su Netflix è uscita la miniserie “Tutta la luce che non vediamo”, tratta dall’omonimo libro di Anthony Doerr. Per quanto riguarda il cast, nei panni della protagonista, Marie-Laure, troviamo l’attrice e accademica americana Aria Mia Loberti, al suo primo ruolo come attrice, dopo una ricerca globale tra tantissime attrici ipovedenti e cieche. Il padre di Marie-Laure, Daniel LeBlanc è invece interpretato dall’attore e produttore cinematografico statunitense Mark Ruffalo che, nel corso della sua lunga carriera, abbiamo visto recitare in tantissimi film, quali per esempio: “Se solo fosse vero”, “Shutter Island”, “Nel paese delle creature selvagge”, “I ragazzi stanno bene”, “Tutto può cambiare”, “Now You See Me – I maghi del crimine”, “Now You See Me 2”, “Avengers – Age of Ultron”, “Avengers – Infinity War” e “Avenger – Endgame”. Nei panni invece del giovane tedesco Werner troviamo l’attore tedesco Louis Hofmann, noto per aver recitato nei film “Tom Sawyer”, “Land of Mine – Sotto la sabbia” e “Lettere da Berlino”. A vestire i panni di Etienne, lo zio di Marie-Laure, troviamo l’attore, comico e musicista britannico Hugh Laurie, celebre per aver interpretato il dottor Gregory House nella serie televisiva “Dr. House- Medical Division.”

Tutta la luce che non vediamo: data di uscita ed episodi

La miniserie “Tutta la luce che non vediamo” esce oggi, 2 novembre 2023, in esclusiva su Netflix. Questa serie è composta da 4 episodi. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.

