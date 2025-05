Un amore che dura nel tempo

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e opinionista, sembra sempre più decisa a lasciare Milano per tornare a Roma, la città che ha segnato gran parte della sua vita. Recentemente, ha condiviso sui social momenti di una passeggiata nel centro storico della capitale, insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli. Le immagini scattate tra il Foro Romano e l’Aventino raccontano di un legame profondo e di un affetto che non si è mai spento.

Roma, la città più bella del mondo

“Roma parla ad ogni angolo di strada”, ha scritto Selvaggia, esprimendo quanto senta suo quel luogo. La giornalista, appassionata di viaggi e sempre pronta a scoprire nuove culture, ha descritto la sua esperienza con parole che sembrano un vero e proprio atto d’amore verso la capitale. “Viaggiare, vedere, allargare lo sguardo serve anche a ricordare che alla fine la città più bella del mondo è Roma”, ha affermato, sottolineando l’importanza di avere una visione aperta e di apprezzare le proprie radici.

Le critiche e le risposte ferme

Non sono mancate le critiche da parte di chi l’ha accusata di idealizzare Roma. Selvaggia ha risposto con fermezza, ricordando che ha vissuto nella capitale per ben 15 anni e che suo figlio è nato lì. “A quelli che ‘ti piace Roma perché non ci hai mai vissuto’, ricordo che io mi sono trasferita a Roma a 19 anni”, ha dichiarato, evidenziando come la distanza possa aiutare a vedere le cose con maggiore chiarezza. Questo desiderio di tornare a Roma non è una novità; la giornalista ha già espresso in passato l’intenzione di rientrare stabilmente nella capitale.

Un soggiorno di prova nella Garbatella

Negli ultimi giorni, Selvaggia ha rivelato che lei e Lorenzo hanno affittato una casa a Roma per circa un mese e mezzo, principalmente per motivi lavorativi. “No, non ci siamo ‘trasferiti’ a Roma. Abbiamo preso casa per un mese e un po’, visto che Lorenzo ha il teatro, io Ballando, e poi altri impegni tv”, ha spiegato. La scelta è ricaduta sulla Garbatella, un quartiere che rappresenta una vera immersione nella romanità. “Stiamo comunque pensando di venire a vivere nella capitale a breve. Facciamo le prove generali alla Garbatella”, ha aggiunto, lasciando intendere che il suo legame con Roma potrebbe presto diventare definitivo.