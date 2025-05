Chi è JJ: un talento in ascesa

Johannes Pietsch, conosciuto come JJ, è un giovane artista austriaco che sta facendo parlare di sé nel panorama musicale internazionale. Nato nel 2001 a Vienna, JJ ha trascorso parte della sua infanzia a Dubai, un’esperienza che ha arricchito la sua visione artistica. Figlio di un informatico austriaco e di una chef filippina, ha sempre avuto una forte connessione con la musica, in particolare con quella classica. La sua passione lo ha portato a studiare presso l’Università privata di musica e arti di Vienna, dove ha affinato le sue abilità vocali e musicali.

Wasted Love: un brano emozionante

La canzone che porterà all’Eurovision Song Contest 2025, Wasted Love, è già un successo tra il pubblico. JJ descrive il brano come un’esplorazione di un amore non corrisposto, un tema universale che tocca le corde emotive di molti. “Wasted Love affonda le radici in un’esperienza molto personale”, ha dichiarato l’artista, sottolineando come la scrittura e l’esecuzione della canzone siano stati un processo terapeutico per lui. La fusione di elementi classici ed elettronici rende il brano unico e innovativo, attirando l’attenzione di esperti e appassionati di musica.

Il percorso verso l’Eurovision

JJ ha iniziato la sua carriera musicale partecipando a vari talent show, tra cui Starmania, dove ha conquistato il cuore del pubblico. La sua esibizione all’Eurovision rappresenta un’opportunità unica per mostrare il suo talento a una platea internazionale. Con 38 paesi partecipanti, la competizione si preannuncia intensa, ma JJ è considerato uno dei favoriti per la vittoria. La sua determinazione e il suo impegno nella preparazione di Wasted Love sono evidenti, e l’artista è pronto a lasciare il segno sul palco svizzero.