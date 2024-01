Acqua micellare: l’alternativa al latte detergente

Nel momento del trucco, non contano soltanto i prodotti di make up, ma anche la detersione per rimuovere qualsiasi impurità e residuo risulta fondamentale. A tal proposito, ci sono una serie di prodotti come l’acqua micellare che è indicato come alternativa al latte detergente per una pelle liscia e chiara, oltre che luminosa. Scopriamo tutti i benefici.

Acqua micellare

Nella beauty routine, ma anche sul tavolo del make up dei backstage di moda, l’acqua micellare non può assolutamente mancare anche perché si rivela un alleato prezioso per la pelle del viso. Un alleato di bellezza dal momento che aiuta a pulire la pelle del viso senza stress o danni in modo da cancellare ogni traccia di trucco con un solo gesto.

Una formula di origine francese che prende il nome dalle micelle, ossia delle particelle molto piccole e micro che hanno il compito di inglobare e asportare alcuni prodotti come il trucco, lo smog, il sebo in eccesso e le impurità. Un prodotto da usare subito dopo il trucco che non va ad alterare l’equilibrio della pelle.

Un prodotto come l’acqua micellare, insieme ad altre formule di bellezza, che è bene durante la fase di detersione e di strucco, ha proprietà molto importanti per la pelle del viso. Ha infatti un’azione lenitiva, rinfrescante e anche tonica dal momento che dona una pelle molto liscia e luminosa. Indicata quindi per le pelli sensibili e reattive.

Per questa ragione, inserire questa formula nella skin care è fondamentale per il benessere della pelle e della sua bellezza. Proprio come avviene con altre formule di bellezza e di skin care, bisogna sceglierla in base alla propria tipologia di pelle per dare morbidezza e freschezza alla pelle del viso.

Acqua micellare: come usarla

Un prodotto come l’acqua micellare è utile soprattutto dopo la fase del trucco dal momento che aiuta a eliminare le impurità e i residui di make up dalla pelle. Oggi nel settore del make up è uno dei prodotti maggiormente usati dalle donne come alternativa al latte detergente. Particolarmente noto perché è efficace e quindi molto apprezzato.

Si rivela poi molto delicato soprattutto per la pelle dal momento che non la aggredisce. Per la sua formula delicata, è anche molto adatto per le pelli sensibili. Rispetto poi al latte detergente, non ha bisogno di risciacquo per poterla usare e basta soltanto applicarlo su un batuffolo di cotone per poi passarlo sul viso.

Se si usa l’acqua micellare da solo è possibile sostituire sia il latte detergente ma anche il tonico e lo struccante. Con una sola passata e gesto è possibile eliminare ogni tipo di impurità e di residuo preparando così gli altri trattamenti di bellezza come la crema, la detersione, la lozione per il viso e molto altro.

Scegliere un prodotto del genere poi dipende molto anche dal tipo di pelle dal momento che è indicata sia per pelle mista che sensibile o delicata. In commercio si trovano tipologie diverse come quella classica a base di acqua e particelle, oltre ad acqua micellare composta da olio per una consistenza granulosa.

Acqua micellare: prodotti Amazon

1)Rilastil Daily Care Soluzione micellare

Una formula di bellezza adatta per pelli sensibili e reattive del noto marchio Rilastil che è da usare come struccante. Una formula lenitiva come struccante viso e occhi che non ha bisogno di risciacquo. Rimuove qualsiasi tipo di impurità in modo molto delicato e senza irritare o arrossare la pelle.

2)RoC acqua micellare detergente viso

Un tipo di acqua micellare extra comfort in grado di rimuovere i residui di trucco e altre impurità. Si consiglia di usarla su pelli sensibili e reattive, quindi delicate. Dona una pulizia delicata ed efficace al viso. La pelle risulta chiara e liscia riducendo il rischio di allergie.

3)Cocunat acqua micellare 3 in 1

Un prodotto dall’azione 3 in 1 dal momento che pulisce, tonifica e strucca anche grazie ai componenti naturali quali aloe vera e lavanda. una confezione da 200 ml indicata per ogni tipo di pelle, anche quelle maggiormente sensibili. Ottima anche come struccante. Basta applicarne alcune gocce su un dischetto per poi rimuovere le impurità con massaggi circolari.

