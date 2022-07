Le urla disperate, poi il silenzio che ha messo un punto alla sua vita, spenta prematuramente all’età di 33 anni. Valentina Di Mauro, poco prima di morire, aveva pronunciato delle parole di supplica: “Amore smettila, mi stai facendo male”, aveva detto la giovane rivolgendosi al compagno.

Sono stati i vicini ad allertare i soccorsi dopo aver sentito le grida della 33enne, ma a nulla è servito

Valentina Di Mauro, le parole pronunciate prima di morire

Non appena sono state lanciate le ultime grida – si apprende – alcuni vicini di casa si sono recati davanti alla abitazione della coppia a Cadorago (Como), nella quale i due convivevano da circa un anno e mezzo. Nonostante abbiano suonato più volte, nessuno ha risposto, da qui l’appello ai Carabinieri.

Il compagno, il 37enne Marco Campanaro, proprio in quegli utlimi istanti di vita di Valentina invece, le ha inflitto le coltellate che l’hanno poi portata alla morte.

Infine il terribile ritrovamento: il corpo della giovane, privo di vita è stato rinvenuto sul pavimento del bagno.

Prima la lite, poi il silenzio

I vicini – ciò è quanto emerge dal loro racconto – non avrebbero mai sentito o assistito a litigi della coppia. Non sarebbero inoltre noti ai servizi sociali. Scorrendo la pagina Facebook di Valentina è possibile leggere alcuni dei post da lei condivisi.

Tra questi uno diceva: “Chi non vuole ascoltarti non lo fa nemmeno se urli, e chi vuole capirti ti capisce anche se non parli”.