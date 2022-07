Per tutte le persone che stavano aspettando con trepidazione, è giunto il momento di tirare un profondo sospiro di sollievo.

Ebbene sì, Skam Italia 5 arriverà molto presto e l’attesa può definirsi conclusa.

La serie cult prodotta da Cross Productions torna infatti su Netflix e il successo, considerato quello di tutte le quattro stagioni precedenti, sarà assoluto.

Ricordiamo che alla regia della serie tv vi sarà Tiziano Russo, che riceve in mano l’eredità di Ludovico Bessegato, il quale rimane autore e showrunner insieme ad Alice Urciuolo.

Quando esce Skam Italia 5 e dove vedere la serie

Effettivamente manca davvero poco al debutto della quinta stagione di Skam Italia. La serie-tv, infatti, approderà sulla piattaforma digitale Netflix il 1° settembre 2022.

Skam Italia 5: la trama

Lunedì 4 luglio 2022 è stato lanciato il teaser della nuovissima stagione di Skam Italia 5 e in soli 54 secondi si ha modo di captare qualcosa di ciò che potrebbe accadere ai protagonisti.

Una festa allegra ricca di risate e in cui il divertimento pare essere il migliore alleato per tutti, fuorchè per uno di loro, che al contrario osserva la scena da lontano e con totale distacco, quasi come non fosse lì.

Tra gli sguardi dolci di Sana e Malik e le risate che intercorrono tra Eva e Gio, c’è un personaggio del gruppo che mostra tutto il suo disagio e il suo sentirsi, a tutti gli effetti, fuori luogo.

Non a caso sarà lui il protagonista dell’attesissima quinta stagione: Elia.

I dettagli della stagione ancora sono segreti, ma sappiamo che Elia (interpretato da Francesco Centorame), si troverà a intraprendere un importantissimo percorso di accettazione per riuscire a trovare la serenità che si merita. Sebbene non si sappia con certezza di che cosa si tratterà, quello che è certo è che l’affiatato gruppo di amici di cui è circondato lo aiuterà in qualsiasi modo, senza scuse e senza “ma”.

Infatti, se c’è una cosa che abbiamo imparato da Skam Italia è il valore dell’amicizia in tutte le sue sfaccettature, così come il valore del rispetto e della diversità, che nonostante sia profondamente complessa da accettare, è un elemento prezioso della vita.

A cavallo tra maturità e università, i ragazzi e le ragazze di Skam Italia 5 si troveranno ad affrontare nuove avventure, per un mix di emozioni che quell’età di passaggio è solita portare in ogni essere umano.

Il cast di Skam Italia 5

Il cast di Skam Italia 5 sarà composto dai nomi che hanno fatto parte delle stagioni precedenti, anche se, è ufficiale, ci saranno nuovi volti all’interno della stagione.

Insieme a Elia (Francesco Centorame), Sana (Beatrice Bruschi), Martino (Federico Cesari), Edoardo (Giancarlo Commare), Niccolò (Rocco Fasano), Rami (Ibrahim Keshk), Federica (Martina Lelio), Eva (Ludovica Martino), Malik (Mehdi Meskar), Silvia (Greta Ragusa), Giovanni (Ludovico Tersigni), Filippo (Pietro Turano), Luchino (Nicholas Zerbini), ci saranno due new entry: Lea Gavino e Nicole Rossi.

Mancherà invece all’appello del cast Benedetta Gargari, l’attrice che ha interpretato Eleonora, la fidanzata di Edoardo, nelle stagioni precedenti.

A quanto pare la quinta stagione toccherà temi importanti finora mai trattati e non vediamo l’ora di scoprire che cosa accadrà.

Disponibile dal 1° settembre 2022 su Netflix, Skam Italia 5 ci farà sicuramente emozionare.