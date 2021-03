Chi è Ludovica Martino: la biografia della giovane attrice conosciuta per il suo ruolo di Eva nella serie tv Skam Italia.

Chi è Ludovica Martino

La giovanissima attrice Ludovica Martino è nata a Roma il 26 febbraio 1997. In seguito al diploma presso il Liceo Classico inizia ad intraprendere la formazione per lavorare nel mondo dello spettacolo.

Dapprima frequenta i corsi della Scuola Jenny Tamburi, lavorando a contatto con grandi personaggi del mondo della recitazione. In seguito si iscrive alla C.I.A.P.A. Acting School di Gisella Burinato dove perfeziona la sua tecnica di recitazione per coronare il suo sogno: diventare attrice. Nel frattempo però non trascura l’istruzione, laureandosi a pieni voti nel Corso di Laurea in Interpretariato e traduzione.

Le sue prime esperienza in televisione sono nel campo degli spot: prima in una pubblicità per gli Internazionali d’Italia di tennis nel 2013 e poi, tre anni dopo, in uno spot della TIM.

Debutta nel mondo della recitazione nel 2015, nella serie tv Tutto può succedere nella quale lavora fianco a fianco con l’altra promessa del cinema italiano, Matilda De Angelis. Gli anni successivi portano Ludovica Martino a recitare in altre due importanti fiction televisive, Che Dio ci aiuti e Don Matteo. È nel 2018 però che la Martino acquisisce notorietà grazie al ruolo di Eva nella serie tv Skam Italia che narra le vicende di una serie di adolescenti di un liceo romano.

Con il successo della serie Skam, che prosegue fino al 2020, riceve l’ingaggio secondario per il film Il campione con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Sarà poi una delle protagoniste del film Netflix Sotto il sole di Riccione e del film tv Carosello Carosone che va in onda nel 2021 e vede la partecipazione del giovane talento Eduardo Scarpetta Junior, erede della famosa dinastia di attori napoletani.

Curiosità e vita privata

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Ludovica Martino, la giovane attrice romana è stata in passato legata al collega Luca Grispini. Quest’ultimo ha recitato con lei nel ruolo di Federico nella serie Skam Italia. Attualmente è invece legata a Federico de Crescenzo, al quale ha fatto una dedica di San Valentino sul suo profilo Instagram.

Una curiosità: a novembre 2020 in casa Martino è arrivata una nuova componente. Si tratta della cagnolina Eva, nome scelto dalla giovane attrice proprio ispirandosi al suo ruolo in Skam Italia. Sul suo profilo Instagram Ludovica condivide molte foto della sua cagnolina.