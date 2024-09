Simona Izzo è stata ospite del programma di Rai 2 Storie di donne al bivio, dove si è raccontata. Dopo aver parlato del suo legame con il marito Ricky Tognazzi, l’attrice italiana ha svelato i suoi segreti di bellezza. Arrivare a 71 anni con una pelle radiosa è possibile! Ecco come fare.

Simona Izzo, sempre bella a 71 anni

A 71 anni, Simona Izzo è una vera e propria fonte di ispirazione per tutte le donne che desiderano mantenere la propria vitalità nel tempo. Attrice, regista e sceneggiatrice, la sua carriera è costellata di successi, ma è il suo approccio alla bellezza che la rende unica. In una recente intervista, ha condiviso con il pubblico i suoi rituali di bellezza quotidiani, rivelando che il segreto per sentirsi e apparire giovani non risiede solo nei trattamenti estetici, ma anche in una cura costante di sé stessa.

Simona Izzo, i suoi segreti di bellezza a 71 anni

Tra i suoi segreti spicca la skincare routine serale, un rituale che ha reso parte integrante della sua vita. Quante volte abbiamo parlato dell’importanza di una buona skincare? Ebbene, a confermarlo è anche la diva italiana. Ogni sera, prima di andare a letto, dedica del tempo prezioso ad una pulizia accurata del viso, utilizzando prodotti specifici pensati per il suo tipo di pelle. Non dimentica mai di applicare una crema idratante, che ha saputo adattare nel tempo per rispondere alle esigenze della sua pelle matura. Ecco un piccolo trucco: Simona Izzo ha rivelato che cambia crema ogni sera! Questa varietà le permette di offrire alla sua pelle tutto ciò di cui ha bisogno, mantenendola sempre fresca e luminosa. Ma la cura della pelle non si ferma qui. L’attrice ha anche parlato della sua decisione di sottoporsi al lifting, un intervento scelto con consapevolezza. Per lei, è un’ottima soluzione per chi desidera ringiovanire il proprio aspetto senza stravolgere i propri tratti. Se eseguito con discrezione, un lifting può migliorare l’aspetto della pelle e conferire un aspetto più tonico e radioso. Infine, l’attrice ha condiviso un altro piccolo segreto: i pizzicotti! Sì, avete capito bene. Si dà dei pizzicotti sul viso per stimolare la circolazione sanguigna e migliorare l’elasticità e la tonicità della pelle. Un gesto semplice, ma efficace, che dimostra quanto piccoli accorgimenti possano fare la differenza. Con questi segreti, Simona Izzo continua a brillare, mostrando che prendersi cura di sé non ha età!