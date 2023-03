Napoli è senza dubbio una città meravigliosa, nel corso degli anni sono tantissime le serie televisive ambientate in questa città. Vediamo, all’interno di questo articolo, la top 10 delle serie Tv ambientate a Napoli.

Serie televisive ambientate a Napoli: perché

La città di Napoli viene scelta spessissimo per girare film e serie televisive. Oltre alla bellezza, Napoli è un città dalla cultura millenaria, musica, comicità, sia a teatro che in strada, storia, per non parlare della cucina conosciuta in tutto il mondo. Per tutti questi motivi troviamo tanti film e serie Tv ambientate proprio nella città partenopea, anche per riuscire a far conoscere questa città sotto altri aspetti.

Serie televisive ambientate a Napoli: la top 10

Vediamo adesso quali sono le 10 serie televisive più conosciute ambientate a Napoli: