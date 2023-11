Selena Gomez ha spiegato i motivi della sua disconnessione dai social network. Quando sta accadendo nel mondo ha avuto un impatto negativo sulla sua salute mentale e l’attrice ha deciso di allontanarsi da tutto.

Selena Gomez e la disconnessione dai social: “Questo mi fa stare davvero male”

Vivere un evento storico così importante e triste come la guerra, nell’epoca dei social network, vuol dire essere costantemente travolti da notizie, video, foto e aggiornamenti. Non sempre gestire il flusso di informazioni e di emozioni può essere facile e questo ruolo di spettatori passivi, che guardano ciò che accade nel mondo, può avere un forte impatto sulla nostra salute mentale. Questa sensazione è comune a moltissime persone del mondo, ma a farlo notare in questi giorni è stata Selena Gomez. L’attrice ha dichiarato di essersi voluta prendere una pausa dai social network di qualche settimana in quanto si sente provata e devastata “dall’orrore, odio, violenza e terrore” per quello che sta accadendo nel mondo. “Non riesco a sopportare che persone innocenti vengano colpite. Questo mi fa stare davvero male. Vorrei poter cambiare il mondo, ma un post di sicuro non lo farà” ha continuato la star. In un’altra storia ha pubblicato una foto con la sorella minore, spiegando che da quando è diventata sorella maggiore è particolarmente sensibile alla sofferenza dei bambini e che farebbe qualsiasi cosa “per loro e per tutte le vite innocenti”.

Selena Gomez lontana dai social: quando le emozioni sono difficili da gestire

La cantante ha voluto ricordare che tutti possiamo esercitare un diritto che, troppo spesso, ci dimentichiamo di avere, ovvero quello alla disconnessione. Continuare a guardare in modo ossessivo le notizie sui social network è diventata un’azione quasi automatica e involontaria, così normale che fa parte delle nostre giornate, ma quando quello che vediamo scatena delle sensazioni negative, si ha tutto il diritto di mettere da parte lo smarphone, disconnettersi e concentrarsi su tutte le cose che ci fanno stare bene. È normale provare paura e dolore per questo periodo storico. È giusto, ed è anche un dovere, essere informati su tutto ciò che sta accadendo, prendere una posizione e condividere ciò che si pensa, ma è anche importante capire quando tutto questo sta iniziando a diventare troppo pesante da sostenere e quando le emozioni diventano difficili da gestire. Disconnettersi ogni tanto dai social network non rende le persone insensibili o indifferenti a ciò che sta accadendo nel mondo, ma consente semplicemente di prendersi del tempo per imparare a gestire le proprie emozioni, metabolizzare e non lasciarsi trascinare dai sentimenti negativi. Una pausa da tutto, come quella che ha voluto concedersi Selena Gomez, è un grande privilegio che spesso molte persone sottovalutano, ma che potrebbe essere di grande aiuto per sentirsi meglio.

