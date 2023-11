Le relazioni amorose per i nati sotto il segno dello Scorpione il mese scorso hanno visto una forte assenza di romanticismo, ma con l’aiuto di Venere il mese di Dicembre 2023 andrà a migliorare. Il pianeta vi regalerà momenti davvero indimenticabili da vivere con il partner e porterà dolcezza, passione e affinità nel rapporto. Per chi è in una relazione di lunga data, questo è un momento favorevole per intensificare ed ufficializzare il vostro sentimento. Per i cuori solitari invece ci saranno nuovi incontri in arrivo… chissà, magari inizierete l’anno nuovo in dolce compagnia!