Protezione solare in città: caratteristiche e soluzioni

I raggi del sole possono essere molto dannosi e deleteri per la pelle che, se non trattata nel modo giusto, va incontro a invecchiamento. A tal proposito, la protezione solare andrebbe usata tutto l’anno anche in città. Scopriamo le motivazioni e quale scegliere tra le varie tipologie.

Protezione solare in città

una formula del genere non va bene soltanto per la spiaggia, il mare o la montagna, ma anche per la città. La protezione solare è indicata anche in città in quanto ha la possibilità di proteggere la pelle tutto l’anno. Sono formule molto pratiche e comode che proteggono la pelle tutto l’anno, oltre a essere delle soluzioni adeguate come base per il make up.

La scelta di un prodotto rispetto a un altro dipende da una serie di fattori tra cui il formato e anche la texture. Sono molto simili ai prodotti di skincare e quindi si presentano sia in soluzione fluida che siero, ma anche impalpabile. Solitamente non ungono e si assorbono rapidamente. Sono basi anche per il make up in quanto aiutano a coprire le imperfezioni.

La protezione solare è consigliata anche come protezione dalla luce blu, emessa dai dispositivi elettronici. Ovviamente al momento della scelta di questo prodotto bisogna verificare il tipo di pelle in modo da optare per una texture che sia indicata per le proprie esigenze e bisogni. Una pelle maggiormente sensibile necessita di una formula maggiormente delicata.

Protezione solare in città: consigli

I raggi solari non sono presenti soltanto in montagna o in spiaggia, ma tutto l’anno e anche in città per cui una buona protezione solare è sicuramente la soluzione maggiormente indicata da usare. Ricorrere a prodotti del genere permette sicuramente di proteggere la pelle dalle problematiche quali macchie, discromie e anche invecchiamento della pelle. Una soluzione ad alto fattore di protezione è l’ideale.

Una formula del genere poi andrebbe anche applicata sulle mani in quanto possono andare incontro a varie problematiche e a screpolature. Contiene poi una serie di ingredienti attivi che aiutano a trattare la pelle nel modo migliore prendendosene cura. I fondotinta solari, anche nelle formule colorate, sono indicati come trattamento del genere per proteggere la pelle dai raggi solari della città e non solo.

Alcune tipologie di protezione solare sono particolarmente indicate in quanto combattono dai radicali liberi per una pelle maggiormente luminosa e radiosa. Si tratta di soluzioni molto pratiche e compatte che permettono di prendersi cura della pelle. Si può anche applicare come fosse una crema per poi applicare il make up.

Sono formulazioni indicate in quanto impercettibili sulla pelle donando i molti benefici della skincare. Sono a base di acido ialuronico che protegge la pelle in modo che sia setosa, ma anche idratata, oltre a evitare i danni che possono essere causati dall’inquinamento atmosferico e dalla luce solare.

Protezione solare: prodotti Amazon

Una formula adatta per proteggersi dal sole. Qui sotto una classifica con i tre migliori prodotti di protezione solare adatti per la propria pelle.

1)Eco Elio crema solare sostenibile

Una formula da 150 ml di produzione vegana con fattore di protezione 30 per il viso priva di microplastiche e di profumi. Una crema solare indicata per il corpo e il viso che si assorbe rapidamente. Adatta anche per le pelli sensibili e delicate come quella dei bambini. Una formula per tutta la famiglia.

2)Beauty of Joseon crema solare SPF50

Una formula di origine asiatica con fattore di protezione 50 molto efficace. Non è solo una protezione solare, ma una crema che protegge dalle irritazioni ripristinando la barriera cutanea. A base di ingredienti come la glicerina per la pelle particolarmente secca e sensibile.

3)Nivea Sun derma skin clear

Una crema solare per il viso ad alta protezione a base di niacinamide e indicata per le imperfezioni. Molto leggera, aiuta a proteggere la pelle dal sole combattendo anche l’invecchiamento precoce. Protegge dall’interno grazie alla liquirizia che è un antiossidante naturale molto potente. Una texture leggera che fa respirare la pelle.

Come detto, oltre alla protezione solare anche i fondotinta solari che hanno le stesse caratteristiche.