Qual è l’affinità di coppia tra Taylor Swift e Travis Kelce? Tutto dipende dai loro segni zodiacali, ovvero sagittario e bilancia. Scopriamo insieme quali possibilità di riuscita ha la coppia del momento.

L’affinità di coppia tra Taylor Swift e Travis Kelce: la coppia del momento

Sono la coppia del momento. Bellissimi, di successo, giovani e incredibilmente ricchi. Stiamo parlando di Taylor Swift e Travis Kelce, che sono al centro dell’attenzione grazie alla loro storia d’amore. Lei è campionessa di incassi, cantante pop e autrice di hit amatissime in tutto il mondo. Lui, classe 1989 come la cantante, è un giocatore di football statunitense che milita nel ruolo di tight end per i Kansas City Chiefs della National Football League. Sembra la trama di uno di quei film romantici di successo, ma è la realtà, e in tanti si stanno chiedendo quanto durerà questa bellissima coppia. Ovviamente è impossibile fare previsioni, ma le stelle possono dire qualcosa in più sull’ipotetica riuscita di questa relazione. L’astrologa Terry Alaimo ha svelato su Vanity Fair qual è l’affinità di coppia tra Taylor Swift e Travis Kelce in base ai loro segni zodiacali.

Sagittario e Bilancia, l’affinità di coppia tra Taylor Swift e Travis Kelce

L’esperta ha rivelato che Taylor Swift è Sagittario ascendente Scorpione, mentre Travis Kelce è della Bilancia, ma non si conosce l’ascendente. “La sua luna, pianeta dell’emotività, è in Sagittario. Questa posizione della Luna rende Travis Kelce ottimista, libero, socievole e divertente proprio come Taylor Swift, creando un grande punto di complicità e smorzando certe insicurezze e certi dubbi amletici tipici dell’uomo Bilancia” ha rivelato l’esperta. La cantante, invece, ha la Luna in Cancro “che la rende dolce, protettiva, comprensiva e molto tenera in amore, aspetti graditissimi a chi, come Travis, ha il Sole in Bilancia e costante bisogno di rassicurazione e incoraggiamento”. L’astrologa ha spiegato che si evince un rapporto erotico e fisico molto passionale, quasi magico. I due segni hanno in comune Mercurio, pianeta della comunicazione e dell’intelletto, e questo crea un’intesa mentale molto forte.

“Lui, con questo Mercurio, potrebbe essere talvolta intransigente e polemico, ma lei, grazie alla forza del Capricorno, saprà sempre tenergli testa. Una sola possibilità di fuga da parte di Taylor Swift è data dal suo Venere in Acquario: quando una persona ha il pianeta dell’amore in questo segno d’Aria, non transige sulla libertà e quando avverte il partner come eccessivamente possessivo, ma anche pignolo, ha la tentazione di scappare. Nel complesso, però, la compatibilità della coppia è elevata e non escludo che possano fidanzarsi ufficialmente a breve” ha aggiunto l’esperta.

