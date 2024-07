Su Rai 1 è possibile vedere Revival – Un cuore, due destini, un dramma francese di tre puntate. Ecco tutti i dettagli: cast, trama, anticipazioni, località.

La serie su Rai 1 Revival- Un cuore, due destini: trama e anticipazioni

Revival- Un cuore, due destini è scritta da Claire Lemaréchal e Franck Philippon, con la regia di Frank Van Passel. Protagonisti sono Claire Kem, Pierre-François Martin Laval, Kevin Janssens e Jessyrielle Massengo. Insieme a loro anche Brigitte Fossey, Boris Van Severen, Alain Doutey, Stéphanie Van Vyve, Eric de Montalier, Marie Guillard, Stéphane Freiss, André Pasquasy, Olivia Devlo, Gaia Saïd e Karim Chiha. La produzione è della Léonis Productions in collaborazione con TF1 e Radio Télévision Belge Francophone. La serie, prossimamente anche su Rai 1, è stata realizzata tra il settembre e il dicembre 2020. Ambientata tra i Paesi Baschi, nella regione di Biarritz e di Saint-Jean-de-Luz, e il Belgio. Molte scene ospedaliere invece sono state girate ad Anversa e Gand. Una storia drammatica, commovente ed emozionante che affronta temi molto delicati, come l’adozione, la donazione degli organi e la violenza contro le donne.

La trama ruota attorno a Florence Arriete, che dopo un trapianto di cuore si ritrova perseguitata da una forte angoscia e strani incubi. Decide dunque di conoscere la storia della persona che le ha donato l’organo. Dopo numerose ricerche, scopre che il cuore apparteneva ad Ana Deandles, una giovane ragazza belga morta in un incidente d’auto nei Paesi Baschi. Inoltre, scopre che la donatrice è stata adottata, proprio come sua figlia Zoé. Nel corso delle sue ricerche conosce anche Simon, medico che lavora in Africa presso un’organizzazione non governativa, nonché padre della donatrice. Tuttavia, questo incontro porta ad una rivelazione del tutto inaspettata. Ana Deandles è infatti morta in un tragico incidente d’auto. Ma il padre della giovane donatrice è convinto si tratti di un omicidio. Ma non è finita qua. Florence Arriete scoprirà inoltre che la giovane ragazza aveva lasciato il fidanzato Niels e gli studi per dedicarsi alla musica… e subito dopo questa decisione qualcuno aveva cominciato a perseguitarla. Tre puntate intense e ricche di colpi di scena. Il trapianto di cuore per la protagonista dovrebbe rappresentare l’inizio di una nuova vita, ma purtroppo non sarà così. Come ha rivelato l’attrice, infatti: “Sono rimasta profondamente toccata dal personaggio di Florence. Con il trapianto di cuore la protagonista dovrebbe finalmente sentirsi libera di vivere ed essere felice. E invece per lei inizia il vero inferno” Cos’altro scoprirà la protagonista? Non ci resta che aspettare per scoprirlo…