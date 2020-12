Purtroppo quest’anno a causa del Coronavirus, lo shopping natalizio si farà prevalentemente online. Ma anche la consegna dei regali sarà completamente diversa, o al massimo posticipata. Allora perché non pensare di fare regali di Natale a domicilio? In questo modo, si risolverebbero due problemi: fare il regalo e consegnarlo al diretto interessato.

Ecco qui di seguito tantissime idee originali da cui prendere spunto.

Regali di Natale a domicilio

Sono tantissime le idee da cui prendere ispirazione tra i regali tecnologici, quelli beauty e, tra le altre cose, si possono differenziare anche per prezzo. Abbiamo infatti regali a meno di dieci euro, venti euro o cinquanta euro. Al di là di quello che sceglierete tra queste categorie, vi proponiamo altre idee ancora più belle e originali.

Advertisements

Regalare una pianta

Anche se potrebbe sembrare strano o molto scontato, regalare una pianta è invece una tra le idee più diffuse. In primis, si tratta di una scelta generica e informale che può salvare nelle occasioni in cui non si sa proprio cosa fare. Oppure può essere il classico presente da fare ad un vicino o ad un amico. Che ne dite di una bella stella di Natale?

Un panettone col delivery?

Altra idea molto carina e non per forza impegnativa è quella di un panettone da spedire direttamente col delivery al diretto interessato. E per di più si tratta di un’idea molto gustosa e utile, che di sicuro verrà apprezzata e consumata presto. Infatti, anziché regalare cose e oggetti che poi non vengono usati, è meglio optare per del buon cibo!

Oppure specialità enogastronomiche?

Se invece non volete regalare un panettone, perché non optare per delle specialità enogastronomiche? Un’idea geniale e molto gustosa sia per il palato che per l’ambiente. Infatti, selezionando specialità locali a km zero farete del bene perché ridurrete i consumi e regalerete delle perle della vostra terra magari ad amici lontani.

La soluzione sono i libri!

Amanti della lettura e di un buon libro sul letto prima di andare a dormire? I vostri amici, parenti o chi altro saranno super contenti. I libri sono poi tra i regali più facili da reperire online, quindi non dovreste avere problemi nella ricerca. Anche loro come il panettone, perché non farli recapitare direttamente al diretto interessato?

Prenotare un viaggio

Anche ad insaputa dell’amica o del compagno, prenotare un viaggio si rivela l’idea più originale di tutte quelle proposte. Certo, si potrà fare e prenotare fra molto, ma solo il pensiero fa volare in posti lontani e magici. Scegliete le mete più speciali per voi oppure quelle ancora non visitate e…comprate!

Regali ecologici

Infine, se invece volete optare per un regalo ancora più particolare e rispettare allo stesso tempo l’ambiente, potete scegliere dei regali ecologici. Un esempio è “adotta un alveare”, che permette di seguire l’interno di un’alveare direttamente da app per un anno intero e ricevere il miele prodotto dalle api del proprio alveare. Un’idea molto carina, utile e anche gustosa, 100% artigianale e italiana.