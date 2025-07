Fanghi anticellulite a caldo o freddo: usi

La cellulite è un inestetismo che sicuramente causa problemi alla pelle che appare in un cattivo stato e meno compatta. Con i fanghi anticellulite, che siano a effetto caldo o freddo, si notano vantaggi e benefici di questo trattamento. Scopriamo come si usano e le zone più critiche del corpo.

Fanghi anticellulite a caldo o freddo

Un prodotto come i fanghi anticellulite sono utili per combattere un problema e inestetismo quale la cellulite. Un trattamento che, con elementi naturali, va a migliorare l’aspetto della pelle in modo che sia maggiormente tonica ed elastica. Una formula d’urto a base di elementi quali argilla verde o bianca, caffè, alghe e Sali minerali.

La consistenza, come facilmente intuibile, risulta essere alquanto fangosa e quindi risulta essere facile da spalmare nelle aree in cui gli accumuli adiposi tendono a manifestarsi maggiormente. Agiscono immediatamente sulla cute in modo da dare tutte le proprietà e i benefici che questo prodotto necessita.

I fanghi anticellulite, che siano a caldo o a freddo, sono di elementi come l’argilla, il caffè ma anche alghe e Sali minerali che rilasciano benefici e ingredienti attivi utili alla pelle. Vanno a migliorare la microcircolazione combattendo il ristagno dei liquidi e favorendo un buon drenaggio dei liquidi e dell’organismo.

La pelle poi risulta liscia e tonica combattendo anche la pelle a buccia d’arancia che è tipica di queste zone e di queste aree. Sono dei trattamenti d’urto che permettono di combattere l’inestetismo.

Fanghi anticellulite a caldo o freddo: differenze

Sono i due tipi di effetto a caldo o freddo dei fanghi anticellulite, un trattamento che non ha regole fisse ma semplicemente dipende dal tipo di pelle e anche dall’inestetismo che si deve combattere. La differenza principale è l’effetto che si ha sulla pelle una volta applicato il prodotto. I fanghi dall’effetto freddo donano freschezza e tonificano la pelle.

Contengono poi elementi come le alghe marine o il mentolo che dona freschezza alla pelle e regala una sensazione di benessere immediata. Proprio per l’effetto rinfrescante e la sensazione di leggerezza si raccomanda di usarli soprattutto nel periodo estivo per ridurre la pesantezza e il gonfiore delle gambe, per esempio.

Con i fanghi anticellulite a effetto freddo le gambe risultano più leggere, fresche e ben riposate, oltre che toniche. Per esempio, i fanghi d’alga Guam si applicano bene sulle gambe che sono appesantite e stanche. L’effetto caldo è più rapido dal momento che il calore penetra nei tessuti andando a sciogliere il grasso in eccesso.

Eliminano le tossine andando a rendere migliore la pelle che risulta più bella e tonica, oltre che compatta. Per i fanghi anticellulite effetto caldo sarebbe bene non usarli in caso di problemi di insufficienza venosa. A prescindere dalla tipologia, si sentirà un po’ di bruciore subito dopo l’applicazione del prodotto stesso ma si sappia che è normale.

Fanghi anticellulite: offerte

1)Guam fanghi d’alga anticellulite

Una confezione da 1 kg per i fanghi d’alga GUAM che combatte la cellulite e le adiposità localizzate. I risultati sono visibili in poco tempo anche perché la pelle appare maggiormente elastica e compatta. Un trattamento d’urto che dona risultati efficaci sin dalle prime applicazioni.

2)bleu &marine Bretania fango argilla verde & alghe rimodellanti

Una maschera per il corpo a base di alghe rimodellanti e di argilla verde che combatte la cellulite mantenendo intatte determinate proprietà. I fanghi combattono la cellulite e la buccia d’arancia. Un prodotto multifunzionale da applicare sulle aree della pelle maggiormente critiche.

3)Naturaverde fango anticellulite con argilla minerale ed estratto di caffè

Sono dei fanghi dalle varie funzioni: combattono la cellulite, le adiposità ma al tempo stesso modellano le cosce, i glutei e anche l’addome. Una formula a base di caffè e argilla da lasciare in posa per 30 minuti per poi risciacquare. L’argilla bianca aiuta a drenare i liquidi.

