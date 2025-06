Maschera ai piedi: perché farla

Sebbene si tenda a sfoggiare maggiormente i piedi durante la stagione estiva per via di infradito o sandali, bisogna comunque proteggerli e idratarli nel modo giusto. Per poterlo fare, la maschera ai piedi dona a questa parte tutta l’idratazione e morbidezza necessarie. Vediamo come usarla.

Maschera ai piedi

I piedi sono una parte importante del corpo anche perché sorreggono tutta la base. Per questa ragione bisogna curarli nel modo giusto. Una buona maschera ai piedi permette di averli curati e idratati ma al tempo stesso va a lavorare sui calli, duroni rendendo la pelle dei piedi più morbida e ben trattata.

Così facendo, i piedi risultano non solo ben curati ma anche sani. Applicare una maschera significa dare sollievo al piede, esfoliando la pelle, idrata poi la cute in profondità evitando e prevenendo la formazione di calli e di piedi screpolati. Grazie agli ingredienti contenuti in queste maschere ci si prende cura dei piedi.

La maschera ai piedi ha poi proprietà idratanti quindi va a ripristinare l’umidità in modo da preservare il film idrolipidico e le funzionalità. Considerando poi che sono diverse le tipologie di maschere, è bene sapere che hanno anche proprietà esfoliante, quindi vanno a levigare la pelle dei piedi eliminando così le cellule morte.

Una maschera con queste proprietà aiuta ad assorbire i principi attivi contenuti al suo interno dando al piede la morbidezza e idratazione di cui ha bisogno. Una vera e propria coccola per la salute e la cute dei piedi.

Maschera ai piedi: quando farla

Considerando anche i tanti benefici di una maschera ai piedi, per quanto riguarda l’impiego, sarebbe bene farla almeno una volta a settimana durante la stagione autunnale e invernale. Con la primavera e l’estate, la cadenza dovrebbe essere due volte a settimana proprio perché i piedi in questo periodo sono soggetti a screpolature e secchezza.

Nel caso di problemi di secchezza dei piedi o di calli il trattamento può anche aumentare. In questo modo, applicando la maschera da una a due volte a settimana durante determinati periodi, si va a migliorare l’azione esfoliante e levigante per la salute del piede. Per quanto riguarda il momento della giornata, si preferisce la sera magari dopo uno scrub o pediluvio.

Applicando la maschera ai piedi poco prima di andare a dormire si dà modo alla pelle di rigenerarsi e ottenere così una buona efficacia. Per il trattamento, bisogna semplicemente applicare la maschera dalle proprietà emollienti o idratanti, lasciarla agire come indicato e poi massaggiare i piedi risciacquando subito dopo.

Sono diverse anche le tipologie di maschera presenti in commercio: dai classici calzini eco friendly sino alle creme da agire fino a mezz’ora circa a seconda dei bisogni e delle necessità- Si può lasciare la crema in posa tutta la notte indossando dei calzini di cotone in modo che il prodotto faccia effetto.

Maschera ai piedi Amazon

Si tratta di prodotti che permettono di prendersi cura dei piedi da ordinare con varie promozioni dal sito di Amazon. Cliccando la foto si notano le caratteristiche di questa formula. Qui sotto abbiamo stilato una classifica delle tre migliori tipologie di maschera ai piedi da fare scelte tra i prodotti maggiormente naturali dalle consumatrici.

1)Plantifique maschera piedi esfoliante

Una maschera per i piedi per trattare calli e duroni ma non solo. Una formula a base di estratto di pesca e di aloe vera che esfolia la pelle morta del piede lasciandoli morbidi e ben curati. Molto facile da usare con risultati che sono visibili in meno di due settimane circa. Un prodotto sicuro per la salute dei piedi.

2)Maschera esfoliante piedi 3 paia JVR

Dona un peeling molto delicato alla pelle del piede grazie all’acido lattico che va ad ammorbidire questa area. Aiuta a rimuovere la pelle morta prendendosi cura dei talloni screpolati. Sono tre paia di maschere adatte anche per la pelle particolarmente sensibile dei piedi.

3)Joyee Maschera piedi esfoliante

Una Maschera dalle proprietà esfolianti che rimuove la pelle indurita e callosa. Una formula a base di estratti vegetali quali la lavanda e la vitamina C. Ha proprietà idratanti per la pelle secca. Si consiglia di usarla per un’ora per esfoliare e trattare la pelle secca.

