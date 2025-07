Libri da leggere in vacanza: quali portare in valigia

Dalla Recchia a Gotto passando per le saghe, sono i libri consigliati per la vacanza.

Oltre al costume, la crema solare e molto altro, i lettori sanno molto bene che in valigia non mancano i libri e le storie in cui tuffarsi. Qui sotto un vademecum di alcuni consigli di romanzi e di storie maggiormente attrattivi per i lettori che possono aggiungere nel loro bagaglio per l’estate.

Libri da leggere in vacanza

Scegliere quali libri leggere in vacanza può non essere molto semplice considerando anche i tanti troppo volumi che escono ogni giorno e mese. Comunque la vacanza e il periodo estivo danno la possibilità di leggere più del solito recuperando anche volumi che non sempre durante l’anno si ha occasione di sfogliare.

Le vacanze poi sono un momento di relax in cui lontano dal lavoro e dalle fatiche quotidiane si ha la possibilità di dedicarsi con maggiore attenzione e costanza a questo passatempo. I ritmi più lenti della stagione estiva permettono di sfruttare questo tempo e dedicarsi alla lettura di quel libro, rimasto fermo per troppo sul comodino.

Basta sicuramente controllare i vari social o le newsletter delle case editrici per trovare quei libri da leggere in vacanza. Non è detto che bisogna per forza leggere libri leggeri o gialli che sono solitamente i prediletti, ma è possibile anche recuperare qualche altro volume o romanzo oppure saggio.

Libri da leggere in vacanza: consigli

Come già detto, sono diversi i libri da portare in vacanza da leggere. Il genere thriller è uno di quelli che maggiormente piace anche perché ricco di suspence e di azione. Inoltre permette di immergersi in un mondo diverso. Tra questi, vi sono i romanzi della Tartt come Dio di illusioni oppure lo stesso King, tornato da poco in libreria.

Un altro genere molto apprezzato e letto in vacanza è sicuramente la storia d’amore per tuffarsi tra le pagine rosa e perdersi in una relazione che si spera di vivere. Tra i consigli non può mancare la Kingsley con Due cuori in affitto oppure anche la Recchia su storie di capacità di ritrovarsi e di rinascita.

Le saghe che siano di fattura storica o familiare sono un genere che continua a piacere e attrae sempre più. Tra queste non si manca di citare I leoni di Sicilia di Stefania Auci oppure La casa sull’argine della Raimondi o ancora la Cebeni con la saga dei Fontamara. Il true crime con Nicola Lagioia è un altro genere apprezzato.

Tra i libri da leggere in vacanza anche il genere saggio che però richiede una maggiore concentrazione e attenzione come quello di Ilan Pappé sulla questione israeliana. L’estate poi è il momento dei libri mattoni, cioè corposi come Guerra e pace di Tolstoj o It di King. Non mancano poi le storie di rinascita e di ricerca di sé come quelle di Gianluca Gotto.

Libri da leggere in vacanza: Amazon

Roberta Recchia, Io che ti ho volute così bene

1)Roberta Recchia, Ti ho voluto così bene

Torna nuovamente in libreria con la storia di un giovane 14enne nel quale molti si rivedranno con le sue paure e la sua voglia di crescere ma anche le sue fragilità. Un romanzo di rinascita ma anche sulla capacità di saper perdonare con un protagonista che fa subito tenerezza.

2)Gianluca Gotto, Verrà l’alba, starai bene

La storia di una donna come Veronica, in fuga da sé stessa che va dall’altra parte del mondo per ritrovarsi. Gotto analizza la mania del lavoro instancabile, il senso di solitudine, la malattia mentale ma anche l’accettazione di sé.

3)Andrea Bajani, L’anniversario

Il vincitore del Premio Strega racconta, in un anniversario molto importante, pezzi di storia e di vita nei quali ognuno può ritrovarsi. Una storia di abbandoni, di scelte ma anche di coraggio e di speranza verso l’altro.

