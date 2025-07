SOS casa: la checklist definitiva per una casa sicura e a prova di spese impreviste

Tubature vecchie, impianto elettrico datato, infissi non proprio a prova di ladro: sono solo alcuni degli elementi che, oltre a rendere la casa meno sicura, potrebbero comportare spese impreviste di importo anche molto elevato. Pensiamo ad esempio ai problemi causati da una perdita d’acqua non individuata per tempo o da un corto circuito; problemi che, nel peggiore dei casi, potrebbero danneggiare non solo il proprio appartamento, ma anche quello di un vicino o altre parti del condominio, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti e facendo lievitare l’ammontare delle spese necessarie per risolvere la situazione.

Per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli, è necessario mettere in atto una serie di azioni volte ad aumentare la sicurezza della propria abitazione, a prevenire gli incidenti e a ridurre le spese non programmate.

Il punto di partenza può essere la sottoscrizione di un’assicurazione che tuteli la casa, gli oggetti ivi contenuti e le persone che vi abitano, mentre i passi successivi potranno consistere in attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell’installazione di allarmi e impianti di sicurezza, in interventi di ristrutturazione di vario genere.

Se anche tu vuoi evitare spese impreviste, scegli la polizza casa online più conveniente e segui tutti i punti descritti per rendere la tua casa sicura.

Individua la polizza assicurativa che fa al caso tuo

Come anticipato, il primissimo passo da compiere per avere una casa sicura e a prova di spese non pianificate consiste nel sottoscrivere un’assicurazione.

Per ottenere il massimo livello di personalizzazione e protezione, è possibile optare per polizze che permettano di scegliere liberamente le garanzie da attivare. A seconda delle proprie necessità, si potrà così scegliere di attivare coperture RC inquilino o proprietario, nonché quelle per tutelarsi dai danni causati al fabbricato o al contenuto, da furti e rapine, da atti vandalici e agenti atmosferici e via dicendo.

Controlli periodici degli impianti

L’assicurazione casa offre numerose tutele e aiuta a ridurre il rischio di dover dar fondo al proprio conto corrente o di indebitarsi in caso di problemi; questo però non significa che si possano trascurare tutte quelle piccole o grandi azioni volte a ridurre al massimo il rischio che si verifichino danni o incidenti.

Nelle prime posizioni della checklist definitiva per una casa sicura è necessario far rientrare tutta una serie di controlli e interventi periodici volti a prevenire i guasti e a prolungare la vita degli impianti. In particolare, è possibile includere controlli e interventi a:

impianti elettrici , compresi prese, interruttori, quadro elettrico;

, compresi prese, interruttori, quadro elettrico; impianti idrici , dai rubinetti agli scarichi;

, dai rubinetti agli scarichi; impianto del gas ;

; impianti di riscaldamento, in particolare caldaie e termosifoni

Per andare sul sicuro è sempre preferibile affidarsi a professionisti del settore.

Individuare problemi strutturali

La checklist non si ferma certo ai controlli di routine volti a individuare piccoli problemi agli impianti. A questi devono aggiungersi ispezioni periodiche che consentano di rilevare per tempo problemi strutturali che potrebbero interessare i muri, il tetto o le fondamenta e manifestarsi con umidità di risalita, muffa, crepe e via dicendo.

Anche in questo caso, è preferibile rivolgersi a personale specializzato che sia in grado di individuare in tempi rapidi eventuali problemi, di risalire alla causa e di fornire la soluzione più adeguata.

Proteggersi dagli intrusi

Una casa sicura è una casa non solo a prova di perdite d’acqua, corti circuiti, crolli strutturali, ma anche capace di tenere fuori i malintenzionati. Dunque, è importante aggiungere alla checklist una serie di azioni e passaggi che permettano di migliorare questo aspetto. A seconda dei casi, si potranno mettere in programma:

la sostituzione della porta d’ingresso con una blindata e dotata di serratura di sicurezza e spioncino smart;

e spioncino smart; la scelta di finestre dotate di vetri antisfondamento ;

; il posizionamento di grate o inferriate alle finestre;

alle finestre; l’installazione di sistemi di antifurto dotato di servizio di teleallarme;

dotato di servizio di teleallarme; l’uso di telecamere di videosorveglianza.

Prevenire il rischio di incendio

La checklist non può infine non includere qualche azione volta a prevenire lo sviluppo di incendi. Oltre al già citato controllo periodico degli impianti di luce e gas, è utile assicurarsi che anche tutti gli apparecchi e i dispositivi in uso siano in buono stato.

Inoltre, per aumentare la sicurezza, si può dotare la casa di rilevatori di fumo e di estintori.