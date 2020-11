E chi l’ha detto che per fare un bel dono si debbano spendere moltissimi soldi? Ecco tante idee carine su cosa acquistare come regali di Natale a meno di 10 euro.

Regali di Natale a meno di 10 euro

Per fare una bella figura e lasciare un pensiero carino per Natale non serve necessariamente avere a disposizione un grosso budget.

Se sulla lista dei regali di Natale compaiono molti amici e parenti, allora l’idea giusta è quella di distribuire tanti pensierini con un costo per ognuno minore di 10 euro. Una strategia molto furba potrebbe essere quella di approfittare degli sconti proposti da negozi e piattaforme per il Black friday.

Libero sfogo alla fantasia quindi, acquistando piccoli regali che siano in linea con i gusti dei destinatari.

Dagli accessori per capelli ai guanti touch screen, dalle tazze da viaggio agli infusori per il té, per finire con le candele e i libri: ecco alcune idee originali per stupire e rendere il Natale ancora più magico.

Le idee

Uno dei regali più intelligenti e a basso budget sono i guanti touch screen. A chi non è capitato, in una giornata gelida, di dover togliere i guanti per poter rispondere a una telefonata o a un messaggio? Con i guanti touch screen è possibile compiere queste operazioni senza il rischio di congelarsi le mani.

Sarà sicuramente un regalo super apprezzato.

Un regalo che sicuramente sarà apprezzato da chi ama l’ambiente e predilige oggetti ecosostenibili. La tazza da viaggio è un’ottima alternativa alla tazza tradizionale, con il plus di poter essere portata con sé mentre si fa una passeggiata o durante una sessione di studio al parco.

Generalmente ha un tappo in silicone molto pratico e si può lavare comodamente in lavastoviglie. Ideale per avere sempre con sé té e caffé caldi come appena fatti.

Per gli amanti dei té e delle tisane sfusi il pensiero natalizio perfetto è un infusore.

Su Amazon, ma anche nei negozi più piccoli se ne trovano di tutte le forme e i colori e molto spesso il loro costo è inferiore ai 10 euro. Un regalo originale e sicuramente apprezzato.

Il regalo perfetto per chi ha fluenti capelli lunghi? Un bellissimo scrunchie. In commercio ce ne sono di diversi colori e tessuti. Per chi ha uno stile elegante e sofisticato si può scegliere uno scrunchie nero o blu in velluto, per chi invece ha un’anima più sbarazzina puntare su colori accesi e fluo.

Niente di meglio che regalare un libro. Un balsamo per la mente regalando del tempo per sé. Ci sono moltissime edizioni anche dei libri più famosi che costano meno di 10 euro. Perché non approfittarne?

Che Natale sarebbe senza candele? Niente riesce a creare un’atmosfera calda e avvolgente come una bella candela accesa. Magari davanti a un fuoco scoppiettante e con un buon libro da leggere. Negli ultimi anni sono moltissime le nuove realtà che stanno producendo le candele, con tecniche sempre più innovative. Si possono regalare ad esempio dei sampler di più candele per far scoprire più profumazioni.