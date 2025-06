Belve Crime: il cambiamento di palinsesto del 17 giugno 2025

Sei pronto per un’altra serata di cronaca nera con Francesca Fagnani? Ecco la sorpresa: il 17 giugno, il programma “Belve Crime” non andrà in onda! Al suo posto, la Rai ha deciso di trasmettere l’attesissimo incontro di calcio tra Spagna e Italia, valido per gli Europei Under 21. Una scelta che sicuramente stimolerà il dibattito, ma che lascia un po’ di amaro in bocca a chi attendeva di esplorare le storie più oscure della cronaca.

Il successo di Belve Crime

Il debutto di “Belve Crime” il 10 giugno ha catturato l’attenzione del pubblico, portando alla luce casi di cronaca nera raccontati con l’inconfondibile stile di Francesca Fagnani. Niente star, niente passerelle, solo storie avvincenti e, a tratti, inquietanti, che ci invitano a riflettere. La giornalista ha saputo mantenere un approccio sobrio e incisivo, evitando la spettacolarizzazione e immergendosi in profondità nei meandri di storie torbide e complesse. Cosa c’è di più affascinante di un racconto che riesce a farci empatizzare con vicende che, in altre circostanze, potremmo semplicemente giudicare?

Un appuntamento unico

Inizialmente, “Belve Crime” era pensato come un esperimento, una sola puntata per testare l’interesse del pubblico. E, a quanto pare, l’esordio è andato oltre le aspettative! Con una narrazione che non concede tregua, il programma si distingue per il suo taglio asciutto e penetrante. Ma ora, con il match di calcio in diretta, il rischio è che l’attenzione si sposti da storie di vita e morte a dribbling e goal. La Rai, però, ha fatto la sua scelta e, in fondo, non si può biasimarla: il calcio è una passione nazionale!

Il match del secolo? Spagna vs Italia

Il match di martedì 17 giugno non è solo un incontro qualsiasi: si tratta di una sfida cruciale degli Europei Under 21. Rai2 ha optato per questa diretta, offrendo così una copertura massima a un evento che potrebbe diventare storico. Ma, come spesso accade, la coincidenza tra sport e intrattenimento ha fatto emergere alcune discussioni. Non è la prima volta che i programmi di informazione o intrattenimento devono cedere il passo allo sport, eppure la coincidenza con una nuova proposta come “Belve Crime” rende la situazione ancora più palpabile.

Il futuro di Belve Crime

Nonostante le incertezze, il contratto rinnovato di Francesca Fagnani con la Rai per altri due anni è un segnale positivo. Questo non solo sottolinea il successo di “Belve”, ma evidenzia anche la volontà della Rai di investire in figure consolidate. La domanda che tutti si pongono ora è: tornerà “Belve Crime” per un ciclo completo? Anche se non ci sono conferme ufficiali, l’ipotesi di un ritorno in autunno sembra più che plausibile, alimentando la curiosità di chi ha apprezzato il suo approccio unico alla cronaca.

Le reazioni del pubblico

La prima puntata ha diviso l’opinione pubblica: da un lato, ci sono stati i sostenitori della Fagnani, entusiasti del suo lavoro e del taglio giornalistico che non ha snaturato la sua personalità. Dall’altro, alcuni telespettatori si aspettavano un formato più vicino a quello di Franca Leosini, storica conduttrice di “Storie Maledette”. E tu, da che parte stai? Con un rinnovo di contratto di due anni, le aspettative sono alte. La Rai, il 27 giugno, svelerà i nuovi palinsesti e, chissà, potremmo scoprire qualche sorpresa!

Un finale aperto

In attesa di sapere cosa ci riserverà il futuro, l’unica certezza è che la televisione continua a sorprendere. Il palinsesto è in continua evoluzione e, mentre ci prepariamo a tifare per la nostra squadra, non possiamo fare a meno di pensare a quanto sia affascinante il mondo della cronaca nera. Chissà, magari un giorno ci ritroveremo a seguire Francesca Fagnani mentre racconta storie indimenticabili proprio durante una pausa tra un goal e l’altro. Nel frattempo, godiamoci la partita!