Reazione a catena sta per tornare: quando inizia l’edizione 2023

Uno dei programmi più amati dagli italiani e dalle italiane sta per fare il suo ritorno in tv. Si tratta di Reazione a Catena, uno dei giochi televisivi più seguiti di sempre al cui timone c’è sempre stato il conduttore Marco Liorni. Quando inizia? Questa è la domanda che il pubblico si pone, perciò andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla nuova edizione.

Reazione a Catena 2023: ecco quando inizia la nuova edizione del programma

Un game show seguitissimo e amatissimo: manca davvero poco all’inizio della nuova edizione di Reazione a Catena. La squadra del programma di Rai 1 si sta occupando dell’organizzazione degli ultimi dettagli, ma pare che una data ufficiale esista già. Se fate parte di quella fetta di popolazione appassionata del noto gioco televisivo, non vi resta che segnare in agenda la data del 19 giugno 2023, che sancirà l’inizio ufficiale del programma.

La serata finale di Reazione a Catena è invece prevista per il 31 dicembre 2023 (smentita la data di fine del 17 dicembre 2023) e ciò significa solo una cosa: quella del 2023 sarà l’edizione più lunga per il preserale, una volta solo estivo.

Chi sarà il conduttore di Reazione a Catena 2023?

Accanto alle domande sul presunto inizio del gioco di Rai 1, sono altrettanto numerose le domande riguardo la conduzione dello stesso. Chi ci sarà al timone della nuova edizione del 2023? Molte le voci secondo cui sarà ancora Marco Liorni a condurre Reazione a Catena 2023, ma pare che tra i papabili conduttori si sia inserito anche il nome di Pino Insegno, ma non esistono conferme su tale gossip. Anzi, è molto più probabile, se non quasi certo, che il conduttore di Reazione a Catena 2023 sarà Marco Liorni.

Il dubbio sulla conduzione del game show Rai arriva dopo un tweet che ha acceso una lieve discussione: sono moltissime le persone che vorrebbero Marco Liorni fuori dal gioco, considerandolo poco adatto e poco convincente nei panni del mediatore del programma. Tuttavia, il suo nome è tra quelli più gettonati e la conferma pare essere proprio dietro l’angolo.

Reazione a Catena 2023: il format del noto game show

Il format della nuova edizione di Reazione a Catena 2023 sarà uguale a quello tradizionale. Ciò significa che all’interno dello studio di Rai 1 ci saranno due squadre avversarie, composte da 3 giocatori l’una. I concorrenti si dovranno sfidare in una serie di prove durante le quali daranno prova della conoscenza dei loro compagni di squadra. Una sorta di gioco reciproco attraverso cui le parole e le frasi messe in atto aiuteranno il concorrente a rispondere in modo corretto. Tutto ciò avviene per un grande motivo: aggiudicarsi il montepremi finale.

Reazione a Catena riesce a coinvolgere, intrattenere e divertire il pubblico da casa, ma soprattutto regala un momento di leggerezza, sensazione ricercata dalle persone che accendono la tv, desiderose di staccare un po’ la testa dallo stress quotidiano.

Tutto pare essere pronto per Reazione a Catena 2023: il 19 giugno il game show torna a bussare alla porta degli italiani e delle italiane. Che dire, dunque: buon divertimento!