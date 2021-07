Raffaella Carrà: testo e significato della canzone “A far l’amore comincia tu”

Per omaggiare Raffaella Carrà, la Nazionale di calcio italiana, durante il riscaldamento pre-partita Italia-Spagna, ha chiesto, e ottenuto il permesso, di far ascoltare nello stadio la canzone “A far l’amore comincia tu”.

Raffaella Carrà, A far l’amore comincia tu: il significato

A far l’amore comincia tu è uscito nel 1976 e pubblicato nell’album “Forte, forte, forte”. La canzone racconta di una donna spregiudicata che chiede al suo compagno di prendere iniziativa per avere un rapporto sessuale con lei.

Il brano A far l’amore comincia tu, oltre che in italiano, è stato pubblicato in diverse lingue:

inglese, con il titolo Do It Do It Again ;

; spagnolo, con il titolo En El Amor Todo Es Empezar ;

; tedesco, con il titolo Liebelei ;

; francese, con il titolo Puisque Tu L’Aimes, Dis Le Lui ;

; portoghese, con il titolo Alegria de Viver ;

; greco, con il titolo Σκόρπια φιλιά .

. turco, con il titolo Sakin Ha, una cover ad opera della cantante Nez.

Raffaella Carrà, A far l’amore comincia tu: il testo

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Se lui ti porta su un letto vuoto

Il vuoto daglielo indietro a lui

Fagli vedere che non è un gioco

Fagli capire quello che vuoi

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

E se si attacca col sentimento

Portalo in fondo ad un cielo blu

Le sue paure di quel momento

Le fai scoppiare soltanto tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

A far l’amore comincia tu (Ahahaha)

A far l’amore comincia tu

