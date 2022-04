Netflix, i nuovi titoli in uscita a maggio 2022

Come ogni mese Netflix aggiorna il proprio catalogo e lo arricchisce di nuovi titoli che spaziano dalle serie Tv ai film. In particolare, questo mese uscirà finalmente la quarta stagione di Stranger Things, serie tanto attesa, che a causa della pandemia ha subito tanti ritardi ma che finalmente è pronta.

Oltre alla serie ormai cult, il catalogo come sempre è vario e ricco di offerte. Scopriamo quali sono i nuovi titoli Netflix da non perdere, in uscita a maggio 2022.

Cosa vedere su Netflix: i titoli in uscita a maggio 2022

Dopo aprile e gli ultimi titoli da recuperare prima della “scadenza”, anche per il mese di maggio il catalogo della famosa piattaforma streaming nero-rossa si arricchisce con nuovi titoli e nuove stagioni.

Ecco i titoli più attesi che entrano a far parte del catalogo di maggio 2022.

Serie Tv

Il 4 maggio 2022 arriva la terza e ultima stagione di Summertime, ambientata sulle rive romagnole. In contemporanea uscirà anche la stagione finale di El Marginal. Il 5 maggio esce Clark, una serie che narra come è nata la Sindrome di Stoccolma. Esce anche la prima stagione de Il pentavirato, ideata, scritta e interpretata da Mike Myers.

Il 6 maggio arriva una nuova serie televisiva sudcoreana The sound of magic. L’11 maggio esce la seconda stagione di Brotherhood. Poi è il turno di Blindspot. Per molto tempo è stato possibile vedere solo dalla prima alla quarta stagione adesso la quinta stagione è stata aggiunta nel catalogo Netflix. Lo stesso giorno uscirà una nuova serie 42 giorni nell’oscurità, serie tratta da una storia vera . Torna Che fine ha fatto Sara? con la terza stagione che terrà gli spettatori incollati allo schermo. Sempre nel mese di maggio è in arrivo sulla piattaforma streaming una nuova serie tv italiana DI4RI. Il 20 maggio, arriva la terza stagione di Love, Death & Robots. Dopo tanta attesa, finalmente Netflix è pronto a lanciare la quarta stagione di Stranger Things, che sarà divisa in due capitoli: il primo uscirà il 27 maggio 2022 mentre il secondo capitolo sarà disponibile a partire dall’1 luglio 2022.

I film

Anche per quanto riguarda i film sono in arrivo tantissime novità. Ecco il catalogo completo dei film in uscita a maggio 2022. L’1 maggio esce Un principe tutto mio, una divertente commedia anni 2000 con Kulia Stiles e Luke Mably. Poi è la volta di Mia e il leone bianco,un film del 2018 diretto da Gilles de Maistre. Narra di Mia, una bambina di 11 anni che vive in Sudafrica con i genitori. Per chi ama l’horror e vorranno provare il brivido, a maggio usciranno The eye, A Haunting at the Rectory, The Last House on Cemetery Lane e The Grudge. Per chi invece è romantico arriva Ti giro intorno, un film di Sofia Alvarez tratto dall’omonimo romanzo di Sarah Dessen. Il 6 maggio uscirà Due agenti molto speciali 2, Sansone, commedia animata e il docu-film Ligabue Campovolo-il film. L’8 maggio esce Hot Pursuit, una commedia con Reese Witherspoon e Sofía Vergara. L’11 maggio esce Our Father, un documentario avvincente del produttore premiato agli Emmy,Jason Blum. Il 13 maggio esce Cheerleader per sempre, commedia con Rebel Wilson e Gli eredi della terra. Il 19 maggio arriva sulla piattaforma Netflix, Il fotografo e il postino: l’omicidio di José Luis Cabezas, un documentario esamina l’omicidio del fotoreporter José Luis Cabezas, un delitto che ha scioccato l’Argentina mettendo a nudo complotti politici e finanziari.