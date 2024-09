Con l’arrivo dell’autunno, le fragranze abbandonano le note vivaci per abbracciare aromi più avvolgenti. I profumi gourmand si fanno strada tra i trend di stagione, portando con sé un mix di dolcezza e comfort.

Autunno 2024: i profumi gourmand da provare

L’autunno è una stagione di cambiamento, dove il freddo inizia a farsi sentire e il desiderio di calore cresce. E’ in questo momento che i profumi gourmand emergono come una scelta perfetta per chi cerca dolcezza e familiarità. Queste fragranze si ispirano a ingredienti tipici della pasticceria, come vaniglia, cioccolato, caramello, riso e frutta secca, creando un’atmosfera di coccole senza pari. Con le loro note intense e golose, questi profumi riescono a trasmettere calore e serenità, rendendo ogni istante unico. Che tu preferisca una fragranza discreta o una più audace, nella nostra selezione troverai sicuramente il profumo ideale per te.

Salvatore Ferragamo – Signorina

Le note di testa sono fruttate, con ribes nero e pepe rosa, che si fondono con note floreali di gelsomino e rosa nel cuore. La base è un mix di panna montata, muschio e legno di cashmere, creando un contrasto avvolgente e sensuale. Questo profumo celebra la femminilità moderna, rendendolo ideale per le donne che amano fragranze sofisticate ma fresche.

La nota di riso floreale, combinata con il burro di karité, crea un profumo che evoca una sensazione di serenità e dolcezza. Le note floreali sono leggere, rendendo questo profumo perfetto per chi cerca un’esperienza olfattiva avvolgente ma non opprimente. Una celebrazione della delicatezza e del comfort.

Diptyque – L'eau Papier

L'Artisan Parfumeur – Venenum 32

Esplora, sperimenta e scegli la fragranza che più ti piace. Ricorda, non esiste il profumo perfetto, ma quello che meglio si adatta alla tua personalità e ciò lo rende unico e speciale per te.