Secondo uno studio in futuro la metà delle donne sarà felicemente single. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Futuro delle donne: secondo uno studio è single

Secondo un recente studio a livello globale svolto dalla banca di investimenti Morgan Stanley, entro il 2030 ben il 45 % delle donne sarà felicemente single e senza figli. Uno studio che fa riflettere ma il cui risultato non sorprende più di tanto. I tempi infatti sono cambiati, se un tempo la maggior parte delle donne aveva come primo obiettivo e desiderio quello di sposarsi e mettere su famiglia, adesso molte donne danno più importanza alla propria realizzazione professionale e non si sentono più “costrette” ad avere per forza dei figli o a sposarsi. Inoltre, rispetto al passato, c’è molta più indipendenza, prima se non avevi un uomo accanto facevi fatica, oggi invece sono tantissime le donne in carriera totalmente indipendenti. Ma andiamo ad approfondire ulteriormente i motivi di un percentuale così alta prevista entro il 2030.

Futuro delle donne: come mai molte saranno single?

Come abbiamo appena visto, secondo un recente studio entro il 2030 ben il 45 % delle donne al mondo sarà felicemente single. Come detto sono sempre di più le donne che preferiscono dedicarsi alla propria realizzazione personale e alla propria carriera, piuttosto che sposarsi ed avere dei figli. In passato le donne si riconoscevano prima come madri e mogli e dopo come individui, oggi invece le cose stanno cambiando. Inoltre ci sono molte donne sposate che divorziano intorno ai 50 o 60 anni e decidono di rimanere single. Ma, cosa ne pensano gli uomini? Andiamo a scoprirlo insieme.

Futuro delle donne: la reazione degli uomini allo studio

Come abbiamo detto in precedenza, questo studio che prevede che entro il 20230 la metà delle donne sarà felicemente single, non sorprende più di tanto noi donne, un pò di più gli uomini, molti dei quali sono ancora legati ai vecchi stereotipi. Sui forum come Quora o Reddit, ci sono stati diversi commenti di alcuni uomini circa questo studio, tra cui: “Le donne sono fatte per avere figli. Non sono fatte per inseguire carriere. Tutta questa narrazione è un inganno e provo pena per le donne della mia età che ne sono state ingannate, se ne pentiranno quando avranno cinquant’anni”, “Come uomini ci troviamo di fronte a femministe di mezza età che odiano gli uomini o a delle cozze in sovrappeso che hanno già dormito con tutti: date queste opzioni, sono gli uomini che le rifiutano”, “Dovrebbero tornare ad essere donne”. Questi sono sono alcuni dei commenti da parte degli uomini. La verità è che ogni donna dovrebbe sentirsi libera di vivere la propria vita come meglio crede, avere dei figli, sposarsi, non deve essere un dovere ma una scelta sentita e voluta. Se una donna non desidera avere relazioni, se una donna non desidera diventare madre, non c’è nulla di sbagliato, è una scelta che va rispettata e mai giudicata.