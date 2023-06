Su Prime Video è uscita la serie televisiva dal titolo “Pesci Piccoli“, firmata dai The Jackal. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la trama di questa nuova serie Tv.

Pesci Piccoli su Prime Video: la trama della sit-com dei The Jackal

Oggi, giovedì 8 giugno 2023, è uscita su Prime Video la sit-com dei The Jackal, dal titolo “Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget“. Dopo il cinema e una miniserie su Netflix, la factory napoletana arriva con una nuova serie televisiva, interamente prodotta, ideata e interpretata dai The Jackal. “Pesci Piccoli” è una serie Tv comedy che narra le vicende di una piccola agenzia digitale che sogna in grande, ma che alla fine riesce comunque a rimanere a galla tra clienti stravaganti e difficoltà in una modesta città di provincia. “Esistono due tipi di pubblicità. Quelle che ti dimentichi subito e quelle che rimangono nella storia. La nostra serie parla del primo tipo”, raccontano i The Jackal.

La serie “Pesci Piccoli” è ambienta nella città di Napoli e racconta un nuovo modo di concepire il social media marketing e degli eroi di provincia e il loro modo di sopravvivere in un mondo dove il successo si misura sui social. Il gruppo comico napoletano ha deciso quindi di puntare su questa sit-com, la loro prima serie comedy, dopo essere approdati al cinema nel 2017 con “Addio fottuti musi verdi“, dopo aver lanciato format fantastici come quello di Sanremo e la serie “Generazione 56k” su Netflix.

Pesci Piccoli su Prime Video: i The Jackal si ispirano alla realtà

Il periodo storico in cui viviamo è un periodo caratterizzato dall’avere sempre più numeri in termini di follower e di like. Se fai parte di una piccola agenzia di comunicazione digitale i problemi sono all’ordine del giorno. Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi. Lavorano nel sottobosco digitale fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici. Non mancano però flirt tra colleghi, gesti di amicizia e riti di gruppo. Oltre a dover avere a che fare con imprenditori ignoranti devono anche fare i conti con le poche risorse economiche a loro disposizione. A un certo punto arriverà una nuova manager, Greta, interpretata dall’attrice Martina Tinnirello, trasferita in un’agenzia minore dopo aver preso a schiaffi Achille Lauro. Greta, oltre a voler dimostrare il suo valore, ha anche l’obiettivo di dare nuova vita all’agenzia, insegnando a tutti che sotto un’esistenza normale senza i successi garantiti dai milioni di seguaci, in realtà si nasconde qualcosa di molto più prezioso, soprattutto se si hanno gli amici giusti.

Una serie Tv sicuramente da non perdere, non solo per il cast, ma anche perché molto attuale.

Pesci Piccoli: quando esce la sit-com dei The Jackal

“Pesci Piccoli. Un’agenzia. Molte idee. Poco budget” è disponibile a partire da oggi, giovedì 8 giugno 2023, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Prime Video. La serie è composta da 6 episodi. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime su Amazon. Su YouTube inoltre è disponibile il trailer della serie televisiva.