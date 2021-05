Aurora Leone è un’attrice italiana, nota per far parte dei The Jackal con Ciro Priello e Gianluca Colucci. Originaria di Caserta, è laureata alla Federico II di Napoli e condivide la passione per la recitazione con suo padre. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Aurora Leone

Classe 1999, Aurora Leone nasce il 18 maggio a Caserta. Dopo il liceo si iscrive alla facoltà di lettere moderne all’Università Federico II di Napoli. Accanto al percorso accademico, coltiva anche un’altra grande passione: la recitazione. Questa è appoggiata pienamente da suo padre, autore di monologhi.

Il debutto come attrice arriva nel 2016, quando partecipa al concorso Campania Actor Studio con un monolgo scritto proprio dal genitore. In seguito, si esibisce anche in altri spettacoli, come il Colorado Lab e lo Speranza Fest.

Nel 2018, Aurora calca il palcoscenico con il primo monologo scritto da lei e intitolato Quotidiana mente – una famiglia a pretesto. Ottiene un grande successo, tanto che manda in sold out le tre date previste per lo spettacolo. Nello stesso anno partecipa alle selezioni di Italia’s Got Talent, passandole. E’ grazie al programma in onda su Sky e Tv8 nel 2019 che ottiene grande popolarità.

Chi è Aurora Leone: il successo

Ad Italia’s Got Talent arriva in finale e si classifica quinta. Con gli altri finalisti, poi, partecipa all’evento dedicato alla raccolta fondi “Andrà tutto bene Pamela”, andata in scena a Foligno nel 2019.

Anche se la popolarità è arrivata in televisione, il successo vero e proprio è merito dei The Jackal, di cui è autrice e attrice di diversi contenuti. Il gruppo, oltre a lei, vede altri due volti molto amati: Ciro Priello e Gianluca Colucci, che sono stati anche protagonisti della prima edizione di Lol – Chi ride è fuori andata in onda su Amazon Prime Video.

Chi è Aurora Leone: la vita privata

Per quel che riguarda la vita privata di Aurora Leone non abbiamo molte informazioni. Qualcuno sostiene che sia fidanzata con Fru dei The Jackal, ma non si hanno conferme in merito. In passato sarebbe stata impegnata con Lorenzo Tronconi, anche lui protagonista di alcuni talent show, ma anche in questo caso non si hanno dichiarazioni ufficiali. Pertanto, non sappiamo se l’attrice casertana abbia il cuore impegnato o meno.

Nel corso dei preparativi per la Partita del Cuore 2021, Aurora è stata vittima di sessismo. Dopo essere stata invitata a disputare il match nella squadra dei Campioni per la ricerca insieme al collega Ciro, è stata cacciata in malo modo nel corso della cena che precede lo scontro in campo. Il motivo, allucinante, è semplice: “Sei donna e non puoi sedere al tavolo degli uomini“. La faccenda ha alzato un polverone non indifferente, tanto che Eros Ramazzotti si è rifiutato di scendere in campo con la Nazionale Cantanti. Enrico Ruggeri, invece, durante un’intervista al TG4 ha parlato dell’episodio che ha coinvolto la Leone definendolo “incidente” e invitandola a partecipare alla partita.