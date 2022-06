Peaky Blinders 6: trama, cast, a che ora esce

Oggi, 10 giugno, è una giornata importante per gli appassionati di Peaky Blinders, perché è ufficialmente uscita la sesta e ultima serie su Netflix, con sei nuovi episodi pieni di colpi di scena.

Peacky Blinder 6 su Netflix

La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders è ufficialmente uscita su Netflix, per la gioia degli appassionati. Si tratta dell’ultimo capitolo di questa saga fantastica della serie BBC/Netflix, scritta e prodotta da Thomas Knight, che ha raccontato le avventure dei gangstar capitanati da Thomas Shelby, interpretato da Cillian Murphy. La sesta serie è formata da sei episodi, esattamente come le precedenti cinque stagioni. Anche se si tratta dell’ultima stagione, non sarà l’ultima volta che i fan potranno entrare nel mondo di Peaky Blinders.

È stato già annunciato che nel 2023 dovrebbe uscire un film interamente dedicato alla serie. La trama di questa sesta stagione riprende da una terribile tragedia che colpisce gli Shelby, ovvero la morte di zia Polly per mano dell’IRA. Il tutto è dovuto ad una necessità narrativa, dovuta alla scomparsa dell’attrice Helen McCrory, morta a 52 anni per una malattia.

Peaky Blinders 6: a che ora esce la nuova stagione?

La sesta stagione di Peaky Blinders, molto attesa dai fan, è disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio sarà disponibile, dalla giornata di oggi, venerdì 10 giugno.

La sesta stagione è formata da sei episodi di circa 50 minuti ed è stata resa disponibile già da stamattina alle 8.

Il cast della sesta stagione di Peaky Blinders

Oltre a Cillian Murphy, ci saranno anche Anya Taylor-Joy, Tom Hardy e Sam Claflin. Per entrare nel dettaglio riguardo il cast di questa ultima stagione della serie, ecco la lista completa del cast:

Cillian Murphy – Tommy Shelby;

– Tommy Shelby; Paul Anderson – Arthur Shelby jr;

– Arthur Shelby jr; Sophie Rundle – Ada Thorne;

– Ada Thorne; Finn Cole – Michael Gray;

– Michael Gray; Anya Taylor – Joey: Gina Grey;

– Joey: Gina Grey; Sam Claflin – Sir Oswald Mosley;

– Sir Oswald Mosley; Tom Hardy – Alfie Solomons;

– Alfie Solomons; Kate Phillips – Linda Shelby;

– Linda Shelby; Aimee-Ffion Edwards – Esme Shelby;

Esme Shelby; Charlene McKenna – Laura McKee

– Laura McKee Packy Lee – Johnny Dogs

– Johnny Dogs Benjamin Sofonia – Jimmy Jesus

– Jimmy Jesus Ned Dennehy – Charlie Strong

– Charlie Strong Neil Maskell – Winston Churchill

– Winston Churchill Harry Kirton – Finn Shelby

– Finn Shelby Daryl McCormack – Isaiah Jesus

– Isaiah Jesus Emmett J Scanlan – Billy Grade

– Billy Grade Pauline Turner – Frances

– Frances Amber Anderson – Lady Diana Mitford

– Lady Diana Mitford James Frecheville – Jack Nelson

– Jack Nelson Stephen Graham – Hayden Stagg

Come hanno gestito nella serie la morte di Helen McCrory

La morte dell’attrice Helen McCrory, avvenuta a causa di un malattia, ha reso necessario l’eliminazione del personaggio di Elizabeth Grey, l’amata zia Polly. Il personaggio è stato ucciso in un momento tra la quinta e la sesta serie, con la scelta del pretesto di un fallito attentato a Mosley. Il personaggio sarà ucciso per ritorsione dall’IRA e la prima puntata partirà proprio da questa uccisione. Polly comparirà in diversi flashback, grazie ad alcuni firmati negli archivi e audio conservati. È stata anche una scelta della produzione per ricordare l’attrice scomparsa, che verrà ulteriormente ricordata con un messaggio all’inizio di ogni episodio della serie.