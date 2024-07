Paola e Chiara sono due cantanti italiane nonché sorelle. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerle meglio.

Paola e Chiara: età, canzoni

Paola e Chiara Iezzi sono due sorelle e due cantanti, facente parti del duo canoro Paola & Chiara. La bionda è Chiara, nonché la maggiore delle due. E’ nata infatti a Milano il 27 febbraio del 1973, ha quindi 51 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Nel 2008 Chiara si è convertita alla religione ebraica. Paola invece è la sorella mora, è nata anche lei a Milano ma un anno prima di Chiara, ovvero il 30 marzo del 1974, è quindi del segno zodiacale dell’Ariete e oggi ha quindi 50 anni. La loro carriera nel mondo della musica inizia come coriste per gli 883. La Sonic Music le nota e decide di metterle sotto contratto come duo. Nel 1996 nasce quindi il duo canoro Paola & Chiara. Lo stesso anno partecipano a Sanremo Giovani con “In Viaggio”, e ottengono il diritto di partecipare al Festival tra le giovani propose. Paola & Chiara vincono con il brano “Amici come prima”, ancora oggi una delle canzoni più amate e cantate. Nel corso degli anni sono davvero tante le canzoni famose di Paola & Chiara, tra cui ricordiamo “Milleluci”, Vamos a bailar”, “A modo mio”, “Blu”, Fino alla fine” e “Viva el amor”.

Paola e Chiara: la reunion nel 2023

Nonostante il grande successo, l’8 luglio del 2023 Paola & Chiara hanno annunciato lo scioglimento del duo, ed entrambe hanno intrapreso una carriera come soliste. In una intervista del 2023 a Vanity Fair, Paola Iezzi ha spiegato i motivi che avevano portato alla separazione: “quando abbiamo iniziato a cantare avevamo 16 anni, e fino al 2013 abbiamo vissuto in modo simbiotico, allineate su tutto. Abbiamo dato tantissimo al lavoro, trascurando noi stesse. la distanza a un certo punto è stata necessaria: prima eravamo due treni sullo stesso binario, adesso siamo due treni su binari diversi, che a volte si incontrano”.

Nel 2023, dopo quindi dieci anni, la tanto attesa reunion arriva, Paola & Chiara tornano insieme, e partecipano al Festival di Sanremo condotto da Amadeus con il brano “Furore”. Dopo la partecipazione al Festival, Paola & Chiara partono in tour, dodici anni dopo l’ultimo, e pubblicano l’album “Per sempre”. Nel corso dell’ultimo festival di Sanremo sono state conduttrici di Prima Festival. Se volete saperne di più su Paola e Chiara le potete seguire sui rispettivi profili socia, che vantano rispettivamente 203mila e 121mila follower.

Paola e Chiara: chi sono i compagni delle sorelle Iezzi?

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Paola e Chiara, sappiamo che la sorella bionda è stata sposata con un ex rabbino ebraico, Meir Cohen. I due si sono sposati a Cipro nel 2014, ma la loro relazione è poi finita. Paola invece non si è mai sposata, ma da circa vent’anni ha una relazione con il fotografo di moda Paola Santambrogio. Nessuna delle due sorelle Iezzi ha figli.