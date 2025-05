Un finale di stagione imperdibile

Il 25 maggio segna la chiusura della stagione di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Questo appuntamento finale è particolarmente atteso, poiché sarà dedicato interamente al talent show Amici di Maria De Filippi. Con un mix di emozioni e storie toccanti, la puntata promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso i sogni e le aspirazioni dei giovani talenti che hanno conquistato il pubblico.

Un viaggio tra emozioni e successi

Durante lo speciale, i cinque finalisti di Amici avranno l’opportunità di raccontare il loro percorso, le sfide affrontate e le emozioni vissute. Tra di loro, spicca il ballerino Daniele Doria, che ha trionfato in questa edizione e che si prepara a calcare il palcoscenico del musical West Side Story al Festival di Caracalla. La sua borsa di studio per l’Aily School, una delle accademie di danza più prestigiose, rappresenta un ulteriore passo verso il suo sogno di diventare un professionista nel mondo della danza.

Ospiti e sorprese in studio

Non mancheranno le emozioni anche per gli altri finalisti, come il cantante TrigNO, vincitore della categoria canto, e la talentuosa Antonia, che ha ricevuto il premio della critica. I ballerini Alessia e Francesco, anch’essi finalisti, sono pronti a rivelare i loro progetti futuri, mentre i professori che li hanno seguiti, tra cui Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, commenteranno la loro evoluzione. Inoltre, il giudice Cristiano Malgioglio porterà una sorpresa in studio, annunciando le sue nozze con il compagno turco Onur, previste per novembre.

La puntata di Verissimo andrà in onda alle 16.30 su Canale 5 e sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno recuperare i momenti salienti di questa edizione. Con l’hashtag ufficiale, il pubblico potrà condividere le proprie emozioni e ricordi legati a questa stagione ricca di storie e talenti.