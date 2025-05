Scopri come la musica e la solidarietà si uniscono per aiutare chi è in difficoltà.

Un evento che unisce cuore e musica

Sabato 24 maggio, la città di Assisi ospiterà un evento straordinario: “Con il cuore nel nome di Francesco”, una serata benefica che da oltre vent’anni sostiene chi vive in difficoltà. Condotto da Carlo Conti, l’evento promette di essere un mix di emozioni, musica e solidarietà, con artisti di fama che si esibiranno per una causa nobile.

Artisti e ospiti d’eccezione

Il palco dell’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti, molti dei quali hanno calcato il palcoscenico del recente Festival di Sanremo. Tra i nomi più attesi ci sono Lucio Corsi, Arisa e Rocco Hunt, che porteranno la loro musica per intrattenere il pubblico e sensibilizzare sull’importanza della solidarietà. Non mancherà il comico Gabriele Cirilli, che con il suo humor saprà regalare momenti di leggerezza, mentre Paolo Brosio racconterà storie toccanti dai luoghi simbolo di Assisi.

Un messaggio di speranza e inclusione

Quest’anno, l’evento ha un obiettivo chiaro: raccogliere fondi per le Mense Francescane e per le famiglie italiane in difficoltà. Padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento, ha sottolineato l’importanza di essere un “strumento di dialogo e di pace in un mondo in guerra”. La serata non sarà solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per riflettere sull’impegno quotidiano dei frati e dei volontari che lavorano instancabilmente per aiutare chi ha bisogno.

Accessibilità e inclusione per tutti

Un aspetto fondamentale dell’evento è la sua accessibilità. Sarà disponibile in streaming su RaiPlay e sarà dotato di sottotitoli per non udenti e audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti. Questo approccio inclusivo permette a tutti di partecipare e vivere l’atmosfera unica di questa manifestazione, che celebra la musica e la solidarietà.

Come partecipare alla raccolta fondi

Per chi desidera contribuire, è possibile inviare un sms o chiamare il numero 45515 fino al 22 giugno. Ogni piccolo gesto può fare la differenza e aiutare a portare un sorriso a chi vive in difficoltà. La musica, quindi, diventa un mezzo potente per unire le persone e promuovere un messaggio di speranza e aiuto.