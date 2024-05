Chi è Paola Iezzi: figli, età e X Factor

Come dimenticarsi l’incredibile duo Paola & Chiara mentre canta al Festivalbar? Impossibile! Festival e Vamos a bailar sono solamente due delle hit lanciate da Paola e Chiara che, anche a distanza di tantissimi anni, basta risentirle per qualche secondo e scatta immediatamente la voglia di ballare. Le due sorelle poi si divisero prendendo strade differenti, ma in realtà tra di loro c’è sempre stato un affetto reciproco molto intenso. Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più su Paola Iezzi, una delle due sorelle che negli anni ’90 ha fatto scatenare le folle a suon di hit: scopriamo figli ed età della nuova giudice di X Factor.

Chi è Paola Iezzi: vita ed età

Paola Iezzi nasce a Milano il 30 marzo 1974 sotto il segno dell’Ariete e ha attualmente 48 anni. Sappiamo che ha conseguito il diploma presso il Liceo Classico (sapevate che come professore di latino, greco e italiano ha avuto il grande cantautore Roberto Vecchioni?) e fin da ragazza si è appassionata alla musica, imparando subito a suonare non solo la chitarra, ma anche il basso elettrico e il contrabbasso.

Inizia la sua carriera cantando proprio con la sorella Chiara in diversi gruppi rock e funk in piccoli locali milanesi. La vera svolta, arriverà dopo. Sarà Claudio Cecchetto a notarle e, in seguito, a ingaggiarle: diventano le coriste degli 883 e sono gli anni 1995-1996.

La nascita del duo Paola&Chiara

È il 1996 quando Paola decide di formare insieme alla sorella Chiara il noto duo Paola&Chiara ed è il 1997 quando vincono il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Amici come prima.

Insieme a Chiara, Paola comincia a presentare alcuni programmi musicali, tra cui So 90’s su MTV, ma p il 2000 il loro anno fortunato: esce il singolo Vamos a bailar, tratto dall’album Television che ottiene il Disco di platino e con cui vincono anche il Festivalbar e un Disco per l’estate. Il successo del brano è internazionale: vengono fatte anche versioni in spagnolo, in inglese e diventa a tutti gli effetti un vero e proprio tormentone estivo.

Il periodo da solista di Paola e X Factor

Nel 2009 Paola decide di intraprendere un periodo da solista; dopo tredici anni di attività artistica con la sorella Chiara, infatti, esordisce con un progetto da solista chiamato Alone. Il brano in questione, in lingua inglese e dall’atmosfera decisamente black, soul e E&B, ha un grandissimo successo e rimane in prima posizione della classifica dei singoli PMI per ben sette settimane consecutive.

L’anno successivo Paola partecipa allo spettacolo teatrale-musicale Ostinati & Contrari – La profezia delle onde, ispirato alla poetica di Fabrizio De André. Due anni dopo, invece, il The Guardian inserisce il singolo Non puoi dire di no delle sorelle Iezzi tra le dieci migliori canzoni italiane pop degli ultimi 50 anni.

Nell’estate del 2013, è uscito l’ultimo album insieme alla sorella, intitolato Giungla; da lì a poco avrebbe annunciato lo scioglimento del noto duo Paola&Chiara.

I successi di Paola comunque non hanno un freno: negli anni successivi al 2013 continua a pubblicare diversi singoli, ma svolge anche ruoli diversi da quello di cantante. Partecipa come coach del gruppo di ballo Bad Boys al talent show di Rai1 La pista, ma recita anche in alcune serie televisive: Paola non si ferma!

Di recente, infatti, è stato annunciato che sarà una delle giudici della nuova edizione di X Factor insieme a Jake la Furia, Agnelli e Achille Lauro.

I lavori più recenti e il ritorno con Chiara Iezzi

Tra i lavori più recenti di Paola Iezzi vediamo l’uscita del singolo LTM nel gennaio 2020, in collaborazione con Myss Keta. A luglio dello stesso anno pubblica il singolo Mon Amour e nell’autunno è esperta musicale nel programma su TV8 Vite da copertina con Rosanna Cancellieri.

Il 4 dicembre 2021 pubblica l’album A Merry Little Christmas (Special Edition), una nuova edizione dell’album natalizio con altri 3 nuovi brani e una nuova copertina.

In tempi recentissimi, Paola Iezzi ha fatto ritorno sul palco insieme alla sorella Chiara; durante il concerto di Max Pezzali al Comunale di Bibione e in un centro commerciale di Milano, le due sorelle si sono nuovamente esibite insieme dal lontano 2013. Si sono scatenate con il pezzo degli 883 Tieni il tempo, tra sorrisi e fan in visibilio. Il 4 dicembre successivo il duo viene annunciato tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2023, segnando il ritorno discografico delle sorelle dopo dieci anni. Il brano Furore, con cui il duo gareggia alla kermesse musicale, si posiziona al 17º posto della classifica finale.

La vita privata di Paola Iezzi: marito e figli

Paola Iezzi è fidanzata da oltre sette anni con Paolo Santambrogio, fotografo e appassionato di musica. I due non hanno figli perchè la donna pensa di non poter conciliare lavoro e figli.