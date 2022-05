È in corso al Pala Olimpico di Torino l’Eurovision Song Contest, giunto alla sua 66esima edizione. Il concorso canoro debuttò a Lugano, in Svizzera, nel 1956 ed è uno dei programmi televisivi più longevi e seguiti sugli schermi di tutto il mondo in assoluto.

Per quanto concerne l’Italia, il successo mondiale dei Måneskin l’anno scorso ha contribuito notevolmente a rilanciare il programma nella nostra penisola.

L’Eurovision Song Contest in numeri

In totale, sono sessantasette le canzoni che hanno vinto l’Eurovision. Ciò si deve al fatto che tutte le edizioni del concorso sono state vinte da un unico Paese ad eccezione di un anno, il 1969, in cui a salire sul primo gradino del podio furono ben quattro nazioni.

Si deve inoltre tenere presente che nel 2020 la manifestazione fu cancellata a causa della pandemia da Covid-19.

Fino ad oggi, i Paesi che si sono conquistati l’ambito premio sono ventisette, tra cui la Svizzera, vincitrice della prima edizione del concorso nel 1956. La nazione con il più alto numero di vittorie in assoluto è l’Irlanda, che ha tagliato il traguardo per ben sette volte. Al secondo posto c’è la Svezia con sei vittorie e, a seguire, Regno Unito, Olanda, Francia e Lussemburgo, con cinque primi posti.

Israele si qualifica al quarto posto con quattro vittorie, mentre l’Italia ne ha segnate finora tre (va precisato che con Mahmood e Blanco si spera quest’anno di fare il bis) come anche hanno fatto la Danimarca e la Norvegia. Due sole vittorie per Ucraina, Germania, Svizzera, Austria e Spagna. A una vittoria ci sono Portogallo, Azerbaigian, Russia, Serbia, Lettonia, Estonia, Jugoslavia Finlandia, Grecia, Turchia, Belgio e Principato di Monaco.

Gli artisti che hanno fatto il bis e i Paesi che hanno vinto il contest per due volte consecutive

Un noto cantante ad aver vinto il contest per due volte è Johnny Logan, cantautore irlandese ma di origine australiana, il quale vinse nel 1980 con “What’s Another Year” e con “Hold Me Now” nel 1987. Tra gli autori e compositori insigniti più volte di riconoscimenti, invece, ricordiamo Willy van Hemert (Paesi Bassi, 1957 e 1959), Yves Dessca (Monaco, 1971 e Lussemburgo, 1972), Brendan Graham (Irlanda, 1994 e 1996) e Rolf Løvland (Norvegia, 1985 e 1995).

Per quanto riguarda la domanda che attiene a quali Paesi hanno vinto due volte di seguito, rispondiamo con una scaletta che indica le vittorie di ogni edizione.

1956 Lys Assia, Refrain (Svizzera)

1957 Corry Brokken, Net als toen (Olanda)

1958 André Claveau, Dors, mon amour (Francia)

1959 Teddy Scholten, Een beetje (Olanda)

1960 Jacqueline Boyer, Tom Pillibi (Francia)

1961 Jean-Claude Pascal, Nous les amoureux (Lussemburgo)1962 Isabelle Aubret, Un premier amour (Francia)

1963 Grethe e Jørgen Ingmann, Dansevise (Danimarca)

1964 Gigliola Cinquetti, Non ho l’età (per amarti) (Italia)

1965 France Gall, Poupée de cire, poupée de son (Lussemburgo)

1966 Udo Jürgens, Merci chérie (Austria)

1967 Sandie Shaw, Puppet on a string (Regno Unito)

1968 Massiel, La, la, la (Spagna)

1969 Frida Boccara, Un jour, un enfant (Francia) / Lenny Kuhr, De troubadour (Olanda) / Lulu, Boom Bang-a-Bang (Regno Unito) / Salomé, Vivo cantando (Spagna)

1970 Dana, All kinds of everything (Irlanda)

1971 Séverine, Un banc, un arbre, une rue (Principato di Monaco)

1972 Vicky Léandros, Après toi (Lussemburgo)

1973 Anne-Marie David, Tu te reconnaîtras (Lussemburgo)

1974 Abba, Waterloo (Svezia)

1975 Teach-In, Ding-A-Dong (Olanda)

1976 Brotherhood of Man, Save your kisses for me (Regno Unito)

1977 Marie Myriam, L’oiseau et l’enfant (Francia)

1978 Izhar Cohen & The Alpha Beta, A-Ba-Ni-Bi (Israele)

1979 Milk & Honey e Gali Atari, Hallelujah (Israele)

1980 Johnny Logan, What’s another year? (Irlanda)

1981 Bucks Fizz, Making your mind up (Regno Unito)

1982 Nicole, Ein bißchen Frieden (Germania Ovest)

1983 Corinne Hermès, Si la vie est cadeau (Lussemburgo)

1984 Herreys, Diggi-Loo Diggi-Ley (Svezia)

1985 Bobbysocks, La det swinge (Norvegia)

1986 Sandra Kim, J’aime la vie (Belgio)

1987 Johnny Logan, Hold me now (Irlanda)

1988 Céline Dion, Ne partez pas sans moi (Svizzera)

1989 Riva, Rock me (Jugoslavia)

1990 Toto Cutugno, Insieme: 1992 (Italia)

1991 Carola, Fångad av en stormvind (Svezia)

1992 Linda Martin, Why me? (Irlanda)

1993 Niamh Kavanagh, In your eyes (Irlanda)

1994 Paul Harrington e Charlie McGettigan, Rock ‘n’ roll kids (Irlanda)

1995 Secret Garden, Nocturne (Norvegia)

1996 Eimear Quinn, The voice (Irlanda)

1997 Katrina and the Waves, Love shine a light (Regno Unito)

1998 Dana International, Diva (Israele)

1999 Charlotte Nilsson, Take me to your heaven (Svezia)

2000 Olsen Brothers, Fly on the wings of love (Danimarca)

2001 Tanel Padar, Dave Benton & 2XL, Everybody (Estonia)

2002 Marie N, I wanna (Lettonia)

2003 Sertab Erener, Every way that I can (Turchia)

2004 Ruslana, Wild dances (Ucraina)

Come si vede, i Paesi che hanno tagliato questo traguardo sono solo due: il Lussemburgo (vincitore nel 1972 e nel 1973) e Israele, che vinse sia nel 1978 che nel 1979.