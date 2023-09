Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per il segno dei Pesci del mese di ottobre 2023.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno dei Pesci: ricompensa finanziaria in arrivo

Pesciolini all’ascolto, il mese di ottobre 2023 sarà un mese molto importante per le vostre finanze, infatti potrebbero arrivare dell’entrate inaspettate. Inoltre, grazie a Marte, avrete le condizioni giuste per chiudere un vecchio debito che vi stava creando diversi problemi. L’eclissi solare del 14 del mese vi porterà a dover riflettere sulle risorse condivise, come i beni in comune con il vostro partner o con i vostri familiari. Inoltre, potrebbe anche far nascere nuove collaborazioni in ambito lavorativo che porteranno una ventata d’aria nuova alla vostra vita. Il 23 Mercurio entrerà in Bilancia e sarà molto importante il lavoro di squadra, imparate a non fare sempre tutto da soli, chiedere aiuto non è motivo di vergogna anzi, è tutto il contrario. Fino al 3 di novembre avrete Saturno retrogrado che, già da diversi mesi, vi ha spinto a guardarvi dentro, a capire quali sono i vostri reali bisogni, sia affettivi sia professionali. Nonostante Saturno renda sempre tutto un po’ complicato, questo periodo vi sarò molto utile per il futuro. Tenete quindi bene a mente tutto quello che è emerso dentro di voi negli ultimi mesi. L’eclissi lunare in Toro di fine mese potrebbe portare una notizia che aspettavate davvero da tanto tempo, come ad esempio un confronto con una persona speciale per voi, che potrebbe davvero essere la svolta che stavate tanto aspettando.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno dei Pesci: amore, denaro e salute

Come abbiamo appena visto il mese di ottobre 2023 sarà un mese positivo per tutti voi nati sotto al segno dei Pesci, sotto tanti punti di vista. Ecco nel dettaglio le previsioni per amore, denaro e salute:

Amore: Marte in Scorpione vi spingerà a cercare nuovi modi per connettervi con le persone, se siete single cercate di partecipare a delle attività sociali, come potrebbe essere ad esempio un club del libro, potreste infatti fare incontri inaspettati che cambieranno al vostra vita. Se siete in coppia, è molto importante prendervi del tempo per stare con il partner, nonostante gli impegni e il poco tempo a disposizione. Ma ricordate sempre che ogni relazione va curata, altrimenti difficilmente potrete vivere una relazione davvero felice.

Denaro: come detto in precedenza, mese molto importante dal punto di vista finanziario, potreste infatti ricevere delle entrate extra. Cercate però di gestirle nel modo giusto, no a spese inutili, pensate al vostro futuro.

Salute: l’autunno solitamente è una stagione che non piace molto ai nati sotto al segno dei Pesci, spesso infatti tendete a essere di cattivo umore. Per far sì che quest’anno non accada, il consiglio è investire il vostro tempo libero in un corso di meditazione o per fare yoga. Queste due pratiche potrebbero infatti aiutarvi tantissimo ad affrontare lo stress e quindi a migliorare il vostro umore.

Quindi, cari amici pesciolini, questo mese di ottobre sarà un mese molto importante, cercate quindi di iniziarlo con il piglio giusto!

