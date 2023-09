Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per il segno dell’Acquario del mese di ottobre 2023

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno dell’Acquario: sarà un mese pieno di opportunità

Il mese di ottobre 2023 per tutti i nati sotto al segno zodiacale dell’Acquario sarà un mese ricco di opportunità. Venere, dopo ben quattro mesi e mezzo, non sarà più in opposizione, sancendo finalmente la fine di un periodo complicato per quanto riguarda l’ambito sentimentale. Il tutto avverrà il giorno 9, quando Venere entrerà in Vergine, portando quindi ottime notizie nelle vostre relazioni. A inizio mese avrete inoltre anche Mercurio dalla vostra parte, il quale vi spingerà a provare cose nuove e a sviluppare nuovi interessi. Il giorno 14 ci sarà l’eclissi solare in Bilancia che potrebbe spingere, coloro che stanno ancora studiando, a decidere di fare un’esperienza di studio all’estero. A fine mese ci sarà invece l’eclissi lunare in Toro che vi porterà a dover prendere delle decisioni importanti che possono riguardare la famiglia o la vita di coppia. Potreste infatti decidere di trasferirvi oppure di andare a convivere col vostro partner. In ogni modo sarà un mese in cui le cose andranno tutte per il verso giusto, riuscirete a risolvere ogni problema che incontrerete nel modo migliore per voi.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno dell’Acquario: amore, denaro e salute

Come abbiamo appena visto, il mese di ottobre 2023 sarà un mese davvero molto positivo e ricco di novità per tutti voi nati sotto al segno dell’Acquario. Ecco nel dettaglio le previsioni per amore, denaro e salute.

Amore: Venere, finalmente, dopo tanto tempo, non sarà più in opposizione e questo non può che essere un fatto molto positivo per tutti voi dell’Acquario che avete avuto a che fare con mesi davvero complicati dal punto di vista sentimentale. Per chi è single ci sono grandi opportunità in vista, potreste infatti fare nuovi incontri molto interessanti, soprattutto durante gli eventi che hanno a che fare con il vostro lavoro. Per chi è in coppia è ora di ritrovare l’intimità perduta e di condividere di più i vostri bisogni e i vostri desideri.

Denaro: non sono stati mesi facili anche per quanto riguarda le finanze, molti di voi si sono trovati davanti a diverse spese impreviste. Questo mese però non ci saranno sorprese, è un mese molto importante per valutare nuovi modi di gestione del vostro denaro e per trovare nuovi modi per risparmiare.

Salute: dopo alcuni mesi stressanti e caratterizzati da diversi momenti di tristezza, soprattutto dovuti ai problemi in ambito sentimentale, questo mese sarà davvero un mese di rinascita. Le energie torneranno e vi sentirete in piena forma. Non dimenticate di fare quotidianamente dell’attività fisica, anche solo una passeggiata in mezzo alla natura, tutto ciò contribuirà a rimettere in forze il vostro corpo.

Quindi, cari amici dell’Acquario, il mese di ottobre 2023 si prospetta essere un mese davvero molto positivo, l’importante è che sappiate cogliere al volo tutte le opportunità che vi si presenteranno davanti senza pensarvi troppo.

