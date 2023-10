Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le differenze tra l’Oroscopo occidentale e l‘Oroscopo cinese.

Oroscopo cinese e Oroscopo occidentale a confronto: le differenze

Il nostro Oroscopo e quello cinese hanno molte differenze, nonostante siano entrambe tecniche di divinazione che si basano sulla data e sull’ora di nascita. La prima grande differenza è il fatto che l’Oroscopo cinese distingue i segni per anni e non per mesi come quello occidentale. Se noi crediamo che le persone nate per esempio sotto al segno del Toro abbiano delle caratteristiche molto simili tra loro, in Cina invece si pensa che siano le persone nate nello stesso anno ad avere caratteristiche simili tra loro. In Cina infatti si dà una grande importanza alle differenze generazionali, mentre nei Paesi occidentali è più importante il singolo individuo. Ma non finisce qui, oltre al segno dell’anno di nascita, ogni individuo è caratterizzato anche dal segno del mese, della settimana, del giorno e dell’ora della nascita, in una combinazione molto complessa. Un altra differenza è legata al fatto che in Cina si ha il calendario cinese, che è un calendario lunisolare, ovvero scandito dalle fasi della Luna. Ogni mese inizia con una Luna Nuova e dura 29 giorni. Un’altra grande differenza sono gli elementi. Se nell’Oroscopo occidentale abbiamo Fuoco (impulsività), Terra (praticità), Aria (pensiero) e Acqua (emozioni), in quello cinese abbiamo Fuoco, Terra, Metallo, Acqua e Legno. Nel calendario lunare ogni elemento è legato a un periodo di due anni e regola le forze della nostra vita. Coloro nati sotto l’elemento del Metallo sono spinte a fare ordine, coloro nati sotto l’elemento dell’acqua sono ossessionati dal legami affettivi, i segni di Fuoco si ispirano alle emozioni, quelli di Terra sono mossi dalla concretezza e infine coloro che sono nati sotto l’elemento Legno amano esplorare.

I segni dell’Oroscopo cinese

Le origini dell’Oroscopo cinese affondano nella leggenda. Si dice che il Buddha, sul finire della propria vita, convocò il mondo animale e si trovò davanti solamente 12 creature che, per la loro lealtà, sono state scelte per rappresentare i segni zodiacali. Vediamolo insieme:

Topo: chi nasce sotto questo segno ha grandi doti comunicative ed è dotato di grande intelligenza. Secondo la leggenda è stato il primo a giungere davanti al Buddha.

chi nasce sotto questo segno ha grandi doti comunicative ed è dotato di grande intelligenza. Secondo la leggenda è stato il primo a giungere davanti al Buddha. Bufalo : grande voglia di fare e grande pazienza sono le caratteristiche principale di questo segno zodiacale cinese.

: grande voglia di fare e grande pazienza sono le caratteristiche principale di questo segno zodiacale cinese. Tigre : forza e coraggio, tra le qualità maggiori di chi nasce sotto a questo segno.

: forza e coraggio, tra le qualità maggiori di chi nasce sotto a questo segno. Coniglio : a chi nasce sotto a questo segno non sfugge nulle, sono molto attenti e hanno grandi ambizioni.

: a chi nasce sotto a questo segno non sfugge nulle, sono molto attenti e hanno grandi ambizioni. Dragone : chi nasce sotto a questo segno è forte, potente e testardo.

: chi nasce sotto a questo segno è forte, potente e testardo. Serpente: dotati di grande intelligenza e capaci di adattarsi a ogni situazione.

dotati di grande intelligenza e capaci di adattarsi a ogni situazione. Cavallo : fedeltà e ambizione tra le caratteristiche principali di chi nasce sotto a questo segno.

: fedeltà e ambizione tra le caratteristiche principali di chi nasce sotto a questo segno. Capra: coloro che nascono sotto a questo segno sono sensibili e molto creative.

coloro che nascono sotto a questo segno sono sensibili e molto creative. Scimmia : tra i segni più propensi al cambiamento e al vivere la vita giorno per giorno.

: tra i segni più propensi al cambiamento e al vivere la vita giorno per giorno. Gallo: chi nasce sotto a questo segno è testardo e molto costante.

chi nasce sotto a questo segno è testardo e molto costante. Cane : la fedeltà è la caratteristica principale di questo segno zodiacale cinese.

: la fedeltà è la caratteristica principale di questo segno zodiacale cinese. Maiale: chi nasce sotto al segno del Maiale è generoso, altruista e molto coraggioso.

E tu, di che segno sei?

