Parliamo di beauty oroscopo: quali potrebbero essere le 10 idee di bellezza perfette, da regalare ad una donna Scorpione? Scopriamo insieme la soluzione beauty regalo ideale per le nate nel segno.

Questo mese è dedicato al segno zodiacale dello Scorpione, per cui non poteva mancare un articolo sui prodotti beauty adatti al segno! E dunque, quali sono i consigli per la persona Scorpione, così determinata, leale e testarda?

Quali saranno i prodotti beauty che una ragazza Scorpione usa nel suo trucco e routine skincare per sentirsi al top? Abbiamo provato a immaginare quali potrebbero essere i prodotti di bellezza e i trucchi più apprezzati da questo segno zodiacale. Ora siamo curiosi di sapere la vostra opinione!

Entriamo nel dettaglio di questa guida sugli acquisti beauty per le ragazze Scorpione: iniziamo!

SKINCARE: RESTA LUMINOSA E AL TOP GRADIANTE UN SERUM ALLA VITAMINA C

Per le donne Scorpione, la cura della pelle è di grande importanza. Questo perché sono notoriamente determinate e sicure di sé. Pertanto, è impossibile per una donna di questo segno provare un senso di benessere senza una routine di skincare ben definita , che offra alla pelle un aspetto liscio e impeccabile. Per iniziare il nostro viaggio tra i prodotti beauty per la ragazza Scorpione , partiamo con quelli dedicati alla skincare .

MASCHERA VISO A LED, PER CONTROLLARE OGNI ASPETTO DEL TRATTAMENTO DELLA PELLE

In particolare, una maschera a Led è il TOP per ogni donna Scorpione che è appassionata di skincare. Il trattamento con luce Led prevede l’utilizzo di luci (led) di diversi colori che hanno l’obiettivo di contrastare problemi come tono spento, rughe, segni di espressione e impurità e pori dilatati.

DISPOSITIVO PER LUCE PULSATA

Le donne dello Scorpione sono desiderose di raggiungere una performance anche nella depilazione. Sebbene non sia un obbligo, secondo le stelle, sono inclini alla perfezione. Ecco perché tra i prodotti beauty che non possono mancare per loro c’è anche un dispositivo per fare la luce pulsata a casa.

Per le donne dello Scorpione, curare la propria immagine è di grande importanza.

Grazie alla continua evoluzione della tecnologia, le donne Scorpione hanno l’opportunità di prendere in mano le cose e ottenere un risultato perfetto. Una buona scelta da fare è optare per un prodotto per la luce pulsata che sia facile da usare, leggero e intuitivo, per un controllo totale.

KIT SMALTO SEMIPERMANENTE PER UNA PERFORMANCE CONTROLLATA

Chi ha detto unghie in ordine? Per essere indipendenti dagli appuntamenti in salone, tra i prodotti beauty per la donna Scorpione ci sono ovviamente anche i kit per lo smalto semipermanente. Contengono prodotti per la base, il colore, il top coat e ovviamente anche un fornetto LED potente per avere un risultato professionale anche a casa propria.

PIASTRA PER RITOCCHI PROFESSIONALI (anche in viaggio)

Le donne che appartengono a questo segno zodiacale sono molto attente all’immagine che vogliono dare di sé. Pertanto, non possiamo dimenticare che tra i prodotti beauty preferiti dalla ragazza Scorpione ci sono i prodotti per capelli. Un esempio che viene da consigliare è una piastra per capelli senza fili: essendo leggera e senza fili, può essere portata con sé anche al di fuori di casa per eventuali ritocchi dell’ultimo minuto.

FONDOTINTA PERFEZIONATORE

Una base bellissima e perfetta è il desiderio di tutte. Diventa ancora più importante, per le nate sotto il segno dello Scorpione, amanti della perfezione estetica e della bellezza, come anche del controllo.

UN ILLUMINANTE STRATOSFERICO

Alle donne Scorpione serve un colore illuminante per il volto che discosta dai tradizionali beige e oro ha una complessità e unicità come lei stessa. Questa sfumatura rosata ricca di colori cangianti è proprio la scelta giusta! Tra i prodotti beauty che non possono mancare per la donna di questo segno zodiacale, anche un highlighter dai delicati riflessi rosa.

IL MASCARA CHE LAVORA A 360°, NON CI SONO SCUSE PER LE CIGLIA SENZA COMPROMESSI Chi ama un look discreto tende ad optare per un mascara marrone per dare profondità allo sguardo senza essere troppo invadente, ma non è certamente una soluzione per la ragazza Scorpione, che ha ben altri standard estetici. Un mascara dall’intensità extra-nera, incurvante, allungante e volumizzante è l’ideale per questa donna dal carattere deciso, carismatico e decisamente sicuro di sé. Un prodotto beauty da sogno! PALETTE DI COLORI PER GLI OCCHI DAI TONI SCURI INTENSI

Quando si tratta di un make-up appropriato per le ragazze dello Scorpione, non possiamo scordarci di includere una palette di ombretti scuri e con tonalità intense. Anche se queste donne non disdegnano certo qualche elemento luminoso per impreziosire il proprio aspetto.

Gli occhi della ragazza Scorpione al centro dell’attenzione

In un trucco occhi ricercato, ci vuole una palette di colori scelta con cura, inclusi toni dal fascino glam e

punti luce in grado di aggiungere un’allure particolare.

CONTORNO OCCHI ANTI FATICA

Le Scorpione sono anche grandi carrieriste, e amano eccellere sul lavoro: per questo, per combattere borse ed occhiaie, un contorno occhi è l’ideale

