Come scegliere gli occhiali da sole perfetti per te? Te lo sveliamo noi!

Scegliere gli occhiali da sole giusti può sembrare complicato, tra lenti, grandezze e spessori. Ma non temere, siamo qui per aiutarti. Scopriamo insieme come trovare il modello perfetto per te!

Come scegliere gli occhiali da sole: tutti i consigli

Aggiungere il tocco finale ad un outfit è tutto merito degli accessori, ma ci sono alcuni elementi che vanno oltre il concetto tradizionale di accessorio. Gli occhiali da sole ne sono sicuramente un esempio: non si limitano a completare, ma rappresentano una vera e propria dichiarazione di stile. Dunque, è essenziale scegliere il modello più adatto a noi. La scelta degli occhiali da sole, infatti, non è mai banale: dipende da una serie di fattori chiave come il tipo di lente, la grandezza e gli spessori della montatura. Per guidarti attraverso la scelta più adatta a te, vediamo quali modelli si abbinano meglio a diverse forme di viso:

Viso ovale Chi ha un viso ovale è fortunato, poiché molti stili si adattano bene. Tuttavia, per enfatizzare la forma armoniosa, consigliamo montature leggermente spesse dai lati più larghi del viso.

Viso fine Per visi più sottili, gli occhiali da sole con montature leggere e minimali sono perfetti. Questi modelli creano un effetto bilanciato senza appesantire eccessivamente i lineamenti del volto.

Viso quadrato Chi ha un viso caratterizzato da lineamenti quadrati e molto marcati, sono ideali le montature rotonde per ammorbidire i tratti e creare maggiore equilibrio.

Viso tondo Per visi più rotondi occorre scegliere degli occhiali da sole con montature spigolose o geometriche per aggiungere definizione e creare un contrasto con i lineamenti tondi del volto.

Come scegliere gli occhiali da sole: i modelli di tendenza

Tra le ultime tendenze troviamo una vasta gamma di stili che si sposano perfettamente con le diverse forme di viso. I modelli più in voga sono gli occhiali da sole oversize, rettangolari, colorati, minimal e futuristici. Gli oversize sono ideali per chi vuole valorizzare una forma ovale, mentre gli occhiali da sole rettangolari sono indicati per visi più squadrati. Colorati, minimal o futuristici, invece, sono adatti a tutte le forme del viso: i colorati conferiscono un tocco vivace e giocoso, i minimal sono per chi ama la semplicità, e quelli futuristici sono per chi non ha paura di osare. Gli occhiali da sole non riguardano solo lo stile, ma anche la forma del viso. Trovare l’equilibrio ideale tra moda e funzionalità è la chiave per assicurarti che i tuoi occhiali da sole siano davvero perfetti per te.

