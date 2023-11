Emily in Paris: quando esce la 4 stagione, e quali sono le anticipazioni? Se anche voi siete curiose di scoprirlo, questo è di sicuro l’articolo ideale per voi. Scopriamo quindi, insieme, quali sono le novità che questa splendida serie TV Netflix, ci porterà.

Quando esce la 4 stagione di Emily in Paris? E quali sono le sue anticipazioni?

Sembra proprio che, per quanto concerne l’uscita della stagione numero 4 di Emily in Paris, serie che ha già spopolato su Netflix con altre 3 splendide stagioni, la bella Lily Collins non si sia pronunciata in alcun modo. Un velo di mistero, dunque, avvolge questa serie TV tanto amata dalle giovanissime (e non).

Si vociferava l’arrivo sulla celebre piattaforma streeming per la fine di dicembre 2023, tuttavia, sembra piuttosto improbabile un debutto entro tale data: sembra invece possibile, l’arrivo di Emily in Paris, stagione 4, per gennaio 2024.

La quarta stagione di Emily in Paris è piena di novità

La quarta stagione di Emily in Paris, la serie TV di Netflix con protagonista Lily Collins, è in arrivo nel 2024, dunque.

Nella nuova stagione, Emily deciderà di viaggiare a Roma per imparare di più sulla cultura italiana e migliorare le sue abilità linguistiche. Potrebbe anche considerare di lasciare Savoir e avviare la sua agenzia di marketing a Roma.

Lily Collins, che interpreta Emily, è entusiasta di girare la quarta stagione e di lavorare con il cast e la troupe italiana.

Tre possibili trame per la quarta stagione?

Emily si innamora di un italiano: Emily potrebbe incontrare un uomo affascinante a Roma e iniziare una relazione romantica. Questo potrebbe portare a un cambiamento nella sua vita, sia personale che professionale.

Emily apre la sua agenzia di marketing: Emily potrebbe decidere di lasciare Savoir e avviare la sua agenzia di marketing a Roma. Questo sarebbe un passo importante nella sua carriera e potrebbe darle l’opportunità di seguire i suoi sogni.

Emily torna a Chicago: Emily potrebbe decidere di tornare a Chicago per stare vicino alla sua famiglia e ai suoi amici. Questo sarebbe un finale agrodolce, ma potrebbe essere la cosa giusta per Emily.

E voi? Quale trama preferireste?

Emily in Paris: dettagli sul cast

Secondo Darren Star, creatore della serie, il tema principale della quarta stagione sarà il bilanciamento tra carriera e relazioni tossiche. Emily e Gabriel si troveranno a fare i conti con i loro sentimenti, mentre Camille dovrà affrontare la gravidanza inaspettata.

E per quanto riguarderà il cast? Il cast principale dovrebbe essere confermato in blocco, con l’eccezione di Lucien Laviscount, che interpreta Alfie.

Che dire, dunque? La quarta stagione di Emily in Paris si preannuncia ricca di colpi di scena e di sorprese. I fan dovranno aspettare ancora un po’ per scoprire cosa accadrà ai loro personaggi preferiti.

Nel frattempo, però, possiamo ancora sognare con i bellissimi outfit e look of the day di Emily: come sempre, anche nella stagione numero 3 si potranno ammirare baschi, cappottini colorati, bellissime camicette con stampe vivaci, accompagnati da un makeup che mette in risalto gli occhi da cerbiatto e le labbra della protagonista, anche grazie all’iconica tendenza parigina: il rossetto rosso.

