I capi animalier dettano tendenza da anni. Per l’autunno inverno 2024 2025 spopolano i cappotti animalier. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli di tendenza.

Cappotto animalier: la tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

I capi animalier sono di tendenza da anni, un pò in tutte le stagioni. Anzi, non solo capi, ma anche accessori, da borse alle scarpe. E’ difficile non avere nel nostro armadio qualcosa di animalier, ma ecco che per questo autunno inverno 2024 2025 il capo must have è il cappotto animalier. Caldo, elegante e super cool, è il capo su cui investire per le prossime stagioni fredde. Ma andiamo a vedere adesso insieme quali sono i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025.

Cappotto animalier: i modelli di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, il capo must have per l’autunno inverno 2024 2025 è il cappotto animalier. Adatto per essere indossato in diverse occasioni, va bene sia per un look casual sia per uno elegante. Ma, prima di andare a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione, vediamo quali sono i modelli di tendenza di queste stagioni fredde:

tra le tendenze di queste stagioni fredde c’è anche il cappotto animalier corto, perfetto quindi se si vuole dare maggiore visibilità alla parte inferiore dell’outfit. Cappotto animalier lungo: perfetto per l’inverno, per le serate fredde, da indossare sopra un vestito.

Cappotto animalier: idee di outfit

Dopo aver visto quelli che sono i cappotti animalier di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025, andiamo insieme a vedere qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione:

: per un look più formale, un paio di pantaloni abbinati a una camicia o un girocollo sono perfetto con un cappotto lungo animalier. Ai piedi un paio di stivaletti. Vestito: se anche in inverno non riuscite a non indossare un bel vestito, ecco che abbinarlo a un cappotto animalier lungo è la scelta perfetta. Ai piedi un paio di décolleté o di Mary Jane.

Queste sono quindi alcune idee di outfit con il cappotto animalier. E voi, quale preferite?