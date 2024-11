Mocassini: i modelli più belli di stagione

I mocassini, con nappe o in altri modelli, sono il trend di stagione adatte per ogni occasione e momento.

Ci sono calzature che, pur avendo un taglio maschile o nate originalmente per il sesso maschile, possono adattarsi, grazie ai vari modelli, anche per la donna. Sono i mocassini, una calzatura ideale da indossare in questo periodo. Scopriamo le proposte dei vari brand di calzature scegliendo tra vari stili a seconda dell’occasione.

Mocassini

Sebbene sia una scarpa che ha un taglio maschile, i mocassini riscuotono comunque molto successo, come si vede dalle passerelle e dalle sfilate di moda. Si sta rivelando, per la sua storia e per i vari brand, la calzatura di tendenza per il periodo. Indicata per ogni donna da indossare però con il calzino e non a piedi nudi, considerando anche l’abbassamento delle temperature.

Si adattano poi ad ogni stagione anche perché sono comodi ed eleganti. Inoltre, si consiglia di indossarli per ogni momento: in veste casual, da ufficio o per una giornata con le amiche. Non sono solo da considerarsi un must have, ma anche delle scarpe passe partout. Sono modelli maschili ma che le donne amano indossare, a prescindere.

Il modello originale di mocassini vede la presenza della suola che è piatta e l’assenza dei lacci. Con il tempo, questo modello si è evoluto con varianti proprio per andare incontro alle esigenze di ogni donna. Per questa ragione, cambiano anche i materiali che vanno dalla pelle al camoscio passando per il suede sino a modelli con tacco.

Una calzatura da indossare in vari modi e con diversi capi: dal pantalone alle gonne corte o lunghe passando per i vestiti arrivando alle tute, ecc. Ogni occasione è buona per sfoggiare questo tipo di calzatura che piace molto alle donne.

Mocassini: modelli

I mocassini sono la calzatura ideale da indossare h24 sette giorni su sette come stanno dimostrando le influencer anche grazie ai tanti modelli in circolazione. Si trovano modelli nei colori classici come il marrone o il nero passando anche per quelli con hardware dorati oppure privi di ogni elemento od ornamento.

Tra le varie tipologie, il noto stilista Gucci propone un modello dalle linee minimal realizzato in pelle molto morbida con morsetto decorativo nella parte frontale. ottimi nel colore marrone, ma va bene anche il marrone magari per un look maggiormente chic. Per un ritorno al classico, non mancano i penny loafer che ricordano il boom economico americano degli Anni Cinquanta.

I mocassini con le nappe sono la vera tendenza dell’anno per gli amanti dello stile boho da abbinare a gonne a ruota o jeans particolarmente aderenti. Cambia anche il tipo di suola che può essere bold o più sottile. Considerando che il bordeaux è il colore dell’autunno, vi sono calzature di questa tonalità oppure con dorature o bianco per colorare la stagione.

Mocassini: ordine online

Sono le calzature indicate per il periodo approfittando dei vari sconti a disposizione online. Se si clicca sull’immagine si visualizzano i vari prodotti e dettagli. La classifica presenta i tre migliori mocassini scelti tra i più richiesti e amati dalle consumatrici con una descrizione di ogni modello.

1)Clarks Hamble Loafer

Una calzatura in pelle dalla suola in gomma con una tecnologia che le rende maggiormente comode. Molto morbide e durature con inserto in schiuma. La suola è leggera offrendo la giusta flessibilità e comodità quando si indossa.

2)SMajong donna mocassini

una calzatura dalla suola in gomma e antiscivolo. Molto morbida, leggera. La tomaia in pelle resistente e duratura. La fodera è confortevole con soletta morbida che lascia i piedi asciutti. Presenta un fiocco e disponibile in colori come beige, rosso, blu navy, ecc.

3)Geox D Serilda H

Un mocassino in pelle sia per il materiale esterno che interno. un modello ad altezza caviglia con suola in gomma nei colori nero, marrone e talpa. Una calzatura con nappe.

Le calzature come i mocassini sono adatte da indossare anche con le camicie a manica lunga per proteggersi ed essere alla moda.