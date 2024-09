Tra le calzature protagoniste dell’autunno inverno 2024 2025 ci sono loro, i mocassini da donna. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali comprare e alcuni esempi di outfit.

Mocassini da donna, quando le scarpe sono protagoniste

Ancora oggi i mocassini sono una delle calzature preferite da noi donne, ma anche dagli uomini. Comodi e versatili si possono indossare per tante occasioni diverse e praticamente in tutte le stagioni. Si possono indossare con i collant, con le calze o nelle stagioni più calde anche a piede nudo, quello che è certo è che un paio di mocassini ai piedi renderà il vostro outfit ancora più cool. Quest’anno vanno di grande tendenza le scarpe basse, quindi i mocassini senza tacco sono la scelta perfetta per una passeggiata in città, o anche per andare in ufficio. I mocassini col tacco sono invece ottimi per la sera, per una cena romantica o anche per un aperitivo con le amiche. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i modelli di mocassini da donna di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025.

Mocassini da donna: le tendenze autunno inverno 2024-2025

Come abbiamo appena visto, i mocassini da donna saranno protagonisti anche l’autunno inverno 2024 2025. Le note scarpe senza lacci sono sempre super cool e amatissime per la loro comodità. Vediamo adesso insieme quali sono i modelli di tendenza per le prossime stagioni fredde:

Mocassini marroni e neri: il nero, ma soprattutto il marrone, sono tra i colori più indossati soprattutto in autunno. Perciò i mocassini di questi due colori sono assolutamente super cool. Grande tendenza per i mocassini in camoscio.

il nero, ma soprattutto il marrone, sono tra i colori più indossati soprattutto in autunno. Perciò i mocassini di questi due colori sono assolutamente super cool. Grande tendenza per i mocassini in camoscio. Mocassini ultra flat : rappresentano la valida alternativa alle ballerine e sono perfette anche per eventi più formali, data la loro eleganza. Di tendenza soprattutto i modelli a punta.

: rappresentano la valida alternativa alle ballerine e sono perfette anche per eventi più formali, data la loro eleganza. Di tendenza soprattutto i modelli a punta. Mocassini bianchi: rappresentano l’alternativa alle classiche sneakers, però più eleganti. L’ideale è indossarli con collant velatissimi per dare maggiore visibilità alla scarpa.

rappresentano l’alternativa alle classiche sneakers, però più eleganti. L’ideale è indossarli con collant velatissimi per dare maggiore visibilità alla scarpa. Mocassini rossi : per chi ama osare, ecco che i mocassini di colore rosso sono la scelta perfetta, audaci e femminili, certamente non possono passare inosservati.

: per chi ama osare, ecco che i mocassini di colore rosso sono la scelta perfetta, audaci e femminili, certamente non possono passare inosservati. Mocassini barca : sono amatissimi dagli uomini, ma ora sono di super tendenza anche per le donne. Sono loro la vera novità del 2024.

: sono amatissimi dagli uomini, ma ora sono di super tendenza anche per le donne. Sono loro la vera novità del 2024. Mocassini track: caratterizzati dalla suola in gomma a carrarmato, sono tra i modelli di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, per un look casual e rock.

Mocassini da donna: idee di outfit

Dopo aver visto quali sono i modelli di mocassini da donna di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme qualche idee di outfit: