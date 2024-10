Maglie a maniche lunghe: ecco come abbinarle

Le maglie a maniche lunghe sono tra i capi di tendenza per questo autunno 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarle al meglio.

Maglie a maniche lunghe: di tendenza questo autunno 2024

E’ tempo ormai di dire arrivederci alle classiche t-shirt, le temperature si stanno abbassando, e quindi è tempo di coprirsi di più. Per questo autunno 2024 di grande tendenza sono loro, le maglie a maniche lunghe, un vero e proprio capo passpartout del nostro guardaroba. Eleganti, versatili, comode e femminili, adatte per essere indossate in tante occasioni diverse. Prima di andare a vedere insieme come indossarle al meglio, andiamo a vedere quali sono le maglie a maniche lunghe di tendenza per questa stagione fredda.

Maglie a maniche lunghe: i modelli di tendenza per questo autunno 2024

Come abbiamo appena visto, le maglie a maniche lunghe sono il capo must have dell’autunno 2024. Ma, quali sono i modelli di tendenza? Andiamo ora a scoprirlo insieme:

A righe : le righe sono tornate prepotentemente di moda, quindi una maglietta a maniche lunghe a righe orizzontali è senza dubbio la scelta perfetta. Sì a maglie multicolore, o anche bicolore.

: le righe sono tornate prepotentemente di moda, quindi una maglietta a maniche lunghe a righe orizzontali è senza dubbio la scelta perfetta. Sì a maglie multicolore, o anche bicolore. Tinta unita : semplici, sobrie, eleganti, le maglie a maniche lunghe a tinta unita sono davvero un capo passpartout, da indossare anche per occasioni più formali, magari in colori scuri. Per look casual via libera anche a colori più vivaci come il verde e il bordeaux, colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025.

: semplici, sobrie, eleganti, le maglie a maniche lunghe a tinta unita sono davvero un capo passpartout, da indossare anche per occasioni più formali, magari in colori scuri. Per look casual via libera anche a colori più vivaci come il verde e il bordeaux, colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025. Scollo a V: quelle con scollo a V sono di super tendenza questo autunno anche se non sono da sottovalutare quelle con lo scollo a barchetta.

quelle con scollo a V sono di super tendenza questo autunno anche se non sono da sottovalutare quelle con lo scollo a barchetta. Lunghe: perfette da indossare con un paio di leggings, per un look casual ma anche sexy.

Maglie a maniche lunghe: ecco come abbinarle

Dopo aver visto quali sono le maglie a maniche lunghe di tendenza per questo autunno 2024, andiamo a vedere insieme qualche esempio di outfit: